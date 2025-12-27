Οι παίκτες του ΟΦΗ επέστρεψαν στο ΒΑΚ και άρχισαν αν την προετοιμασία τους για το Super Cup. Παραμένουν αμφίβοιλοι Φούντας και Θεοδουσαλάκης.

Τα... κεφαλιά μέσα στον ΟΦΗ. Η πενθήμερη άδεια Χριστουγέννων που έδωσε ο Χρήστος Κόντης στους ποδοσφαιριστές του ολοκληρώθηκε και οι Κρητικοί επέστρεψαν το απόγευμα του Σαββάτου (27/12) στο Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο, ώστε να αρχίσουν την προετοιμασία τους για το Super Cup της 3ης Ιανουαρίου, με αντίπαλο τον Ολυμπιακό στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Οι «πονοκέφαλοι» του τεχνικού του Ομίλου παραμένουν, καθώς τόσο ο Ταξιάρχης Φούντας όσο και ο Γιάννης Θεοδοσουλάκης συνέχισαν τη θεραπεία τους, λόγω των τραυματισμών τους. Θυμίζουμε πως ο διεθνής Έλληνας μεσοεπιθετικός αποχώρησε με πρόβλημα στον δικέφαλο από το ματς με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ ο νεαρός φορ τραματίστηκε στον αγώνα με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο.

Από εκεί και πέρα το πρόγραμμα των υπόλοιπων ποδοσφαιριστών είχε έμφαση σε ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν και οι νεοαποκτηθέντες Άαρον Ισέκα - Αχιλλέας Πούγγουρας, οι οποίοι αυτό το διάστημα δούλεψαν σκληρά για να καλύψουν το χαμένο έδαφος, ώστε να τεθούν στη διάθεση του Κόντη το συντομότερο δυνατό.

Η προετοιμασία ενόψει του Super Cup απέναντι στον Ολυμπιακό θα συνεχιστεί αύριο, Κυριακή (28/12), με την προπόνηση να είναι προγραμματισμένη για τις 11:00.