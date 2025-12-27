Το κάλεσμα του ΟΦΗ στον κόσμο του ενόψει Super Cup της 3ης Ιανουαρίου με τον Ολυμπιακό στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Ο οργανισμός ΟΦΗ κινείται σε ρυθμούς Super Cup. Ο Όμιλος στο πρώτο παιχνίδι του 2026 θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο Παγκρήτιο Στάδιο, με στόχο την κατάκτηση του τροπαίου, στο ματς που θα αποτελέσει κορύφωση των εορτασμών των 100 χρόνων ιστορίας του κλαμπ.

Σε μια εβδομάδα η ομάδα του Χρήστου Κόντη θα δοκιμαστεί στον μεγάλο αγώνα με τους Πειραιώτες και οι Κρητικοί απήυθυναν κάλεσμα στους Ομιλίτες με μότο: «Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Παγκρήτιο».

Θυμίζουμε πως ο ΟΦΗ έχει διαθέσει περισσότερα από 5.000 εισιτήρια από τα συνολικά 8.380 που εξασφάλισε. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αγορά τους είναι η Κάρτα Φίλου ΟΦΗ 2025-26, με τα έσοδα να ενισχύουν τον Ερασιτέχνη, ενώ από τη στιγμή που είναι αγώνας που διοργανώνει η ΕΠΟ οι κάτοχοι διαρκείας δεν έχουν δικαίωμα εισόδου εάν δεν προμηθεύουν μαγικό χαρτάκι.

Η σχετική ενημέρωση του ΟΦΗ για τα εισιτήρια

«Στις 3 Ιανουαρίου δίνουμε ραντεβού στο Παγκρήτιο Στάδιο, στον τελικό του Betsson Super Cup!

Η προπώληση των εισιτηρίων συνεχίζεται δυναμικά! Μην αργείς! ΑΠΟΚΤΗΣΕ κι εσύ το εισιτήριο σου για τον τελικό του Betsson Super Cup!

Τιμές εισιτηρίων:

Θύρες 12, 13 – 20 ευρώ

Θύρες 14, 15, 16, 17 – 10 ευρώ

*Εισιτήριο στην Θύρα 19 (30 ευρώ) θα μπορούν να αγοράσουν ΜΟΝΟ οι κάτοχοι εισιτηρίου διαρκείας (2025-26) στις Θύρες 1, 2, 19 & 20. Διαφορετικά, αν το επιθυμούν, θα μπορούν σε οποιαδήποτε άλλη από τις διαθέσιμες Θύρες (12-17).

Tα εισιτήρια είναι διαθέσιμα:

Ηλεκτρονικά από την επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας μας, στην ενότητα «ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ»

Για την αγορά εισιτηρίου στον τελικό του Betsson Super Cup είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η «Κάρτα Φίλου ΟΦΗ» της σεζόν 2025-26, με όλα τα έσοδα να πηγαίνουν στον Ερασιτέχνη ΟΦΗ.

Όσοι φίλαθλοι έχουν ήδη στην κατοχή τους Κάρτα Φίλου ΟΦΗ για την φετινή σεζόν, είτε για εισιτήρια διαρκείας είτε για μεμονωμένους αγώνες, ΔΕΝ χρειάζεται να την εκδώσουν ξανά. Επίσης, η Κάρτα Φίλου δεν απαιτείται για παιδιά έως 15 ετών.

Το γραφείο της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 στο γήπεδο «Θ. Βαρδινογιάννης» (δίπλα στη θύρα 9) θα είναι ανοικτά σήμερα 27/12 μέχρι τις 18:00 για την εξυπηρέτηση των φιλάθλων μας!

• https://www.oficretefc.com/genika/isitiria/archise-i-eleftheri-polisi-eisitirion-gia-ton-teliko-betsson-super-cup/

• 2810 254674 & 2810 314402

• [email protected]».