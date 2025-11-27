Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ ενέκρινε την παραχώρηση των δικαιωμάτων του Super Cup Ολυμπιακός - ΟΦΗ στο MEGA.

Το 2026 θα ξεκινήσει με παιχνίδι τίτλου. Στις 3 Ιανουαρίου ο φιναλίστ του Κυπέλλου, ΟΦΗ θα αντιμετωπίσει τον νταμπλούχο Ολυμπιακό στο πρώτο Super Cup έπειτα από 18 χρόνια, στο Παγκρήτιο Στάδιο, όπου και θα κορυφωθούν οι εορτασμοί για τα 100 χρόνια του Ομίλου.

Όπως αναμενόταν το παιχνίδι θα μεταδοθεί από το MEGA και πλέον επισημοποιήθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ η παραχώρηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων στην ALTER EGO.

H ενημέρωση της ΕΠΟ

«Επικυρώθηκαν οι αποφάσεις της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης της προκήρυξης του Super Cup Betsson.

Εκχωρήθηκαν στην εταιρεία ALTER EGO MEDIA A.E. τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Super Cup Ολυμπιακός-ΟΦΗ, το οποίο θα διεξαχθεί στο Παγκρήτιο Στάδιο το Σάββατο 3 Ιανουαρίου».