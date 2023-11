Αποθέωση από γνωστό σκάουτερ για τον Ντόι: «Δυνατός και γρήγορος, θυμίζει τον Κιμ Μιν-Τζε της Μπάγερν»

Την αποθέωση από τον γνωστό Πολωνό σκάουτερ των social media, Γιάτσεκ Κούλιγκ, γνώρισε ο Ανδρέας Ντόι, με τον 32χρονο να παρομοιάζει τον ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού με το «θωρηκτό» της Μπάγερν, Κιμ Μιν-Τζε!

Είναι ένας εκ των πιο γνωστών σκάουτερ των social media. Για την ακρίβεια, ο Γιάτσεκ Κούλιγκ, αριθμεί 272 χιλιάδες ακολούθους στο Twitter, 160 στο Facebook και άλλους 9 χιλιάδες στο Instagram. Πρόκειται για έναν αυτοδημιούργητο σκάουτερ που δουλεύει μονάχα για τη δική του «τρέλα», ανακαλύπτοντας πολλές φορές ποδοσφαιριστές που δεν έχουν την απαραίτητη φήμη για να προχωρήσουν και να κεντρίσουν τα βλέμματα.

Αυτή τη φορά, ο Πολωνός έδωσε στους ακολούθους του το όνομα του Ανδρέα Ντόι. Ο Κούλιγκ έκανε το δικό του scouting report για τον Έλληνα κεντρικό αμυντικό του Ολυμπιακού, με το αποτέλεσμα να είναι πολύ ικανοποιητικό. Ο Πολωνός αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ο Ντόι είναι ένας «ολοκληρωμένος και κυρίαρχος στόπερ». Παράλληλα αναφέρεται στα δυνατά σημεία του 20χρονου και τονίζει ότι αυτά είναι η ταχύτητα, η δύναμη, η τοποθέτηση, τα τάκλιν και τα αθλητικά προσόντα που διαθέτει.

Το μεγαλύτερο... κομπλιμέντο για τον Ντόι είναι ωστόσο το γεγονός ότι ο Γιάτσεκ Κούλιγκ τον παρομοιάζει με το «θωρηκτό» της Μπάγερν, Κιμ Μιν-Τζε! Ο Νοτιοκορεάτης ήταν τρομερός την περασμένη σεζόν και είχε καταλυτικό ρόλο στην κατάκτηση του πρωταθλήματος της Νάπολι, «κερδίζοντας» το καλοκαίρι τη μεγάλη του μεταγραφή στην Μπάγερν.

Τέλος, ο Πολωνός σκάουτερ βαθμολογεί τον Ντόι με 8/10, κάνοντας του μια πάρα πολύ καλή κριτική.

TALENT OF THE DAY



Andreas Ndoj

Age: 20

Country: 🇦🇱🇬🇷

Height: 190cm

Club: Olympiacos

Position: CB/DM

Player role: complete & dominant CB

Strengths: pace, anticipation, tackling, positioning, athleticism, passing

Foot: right

Similar type of player: Kim Min-jae

Potential: 8/10 pic.twitter.com/zzYW7eOUm2