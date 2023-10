Μία σημαντική νίκη πέτυχε η Εθνική Ελλάδας Κ17 κόντρα στην αντίστοιχη ομάδα της Ιταλίας για την 1η προκριματική φάση ενόψει του EURO U17 κάνοντας το 3Χ3 στον όμιλό της.

Με εμφατικό τρόπο ολοκληρώθηκαν οι υποχρεώσεις της Εθνικής Ελλάδας Κ17 στην 1η προκριματική φάση καθώς έκανε το 3Χ3 στον όμιλο της, νικώντας την Ιταλία και τερμάτισε στην κορυφή του ομίλου, έχοντας κλειδώσει μία θέση στην Elite Round του EURO U17.

Ένα παιχνίδι που κρίθηκε από τα... έντεκα βήματα καθώς είχαμε συνολικά τέσσερις εκτελέσεις πέναλτι (δύο για κάθε χώρα) αλλά η χώρα μας ήταν εκείνη που ευστόχησε σε όλες τις ευκαιρίες της σε αντίθεση με τους Ιταλούς.

Ο Λιμπεράλι ήταν ο πρώτος που βρέθηκε απέναντι από τον Μπελέρη αλλά δεν κατάφερε να τον νικήσει στο 4ο λεπτό του ματς. Αντιθέτως, ο Δαρβήρας ανέλαβε την εκτέλεση στο πέναλτι που κέρδισε ο Κωστούλας στο 13' και άφησε την μπάλα στα δίχτυα του Μαφεσόλι για το 1-0 της Ελλάδας.

Christos Darviras 🇬🇷(2007) opened the scoring from the spot!

Charalampos Kostoulas 🇬🇷(2007) won the penalty!#U17Europic.twitter.com/sxTutHToiM