Αλλαγές προσώπων από τον Ντιέγκο Μαρτίνεθ για το ΠΑΣ Γιάννινα - Ολυμπιακός, εκ των οποίων οι περισσότερες σχεδόν αναμενόμενες.

Ο Μαρτίνεθ αποφάσισε να ρίξει στη... μάχη με τον ΠΑΣ ως αριστερό μπακ τον Ορτέγα και όχι τον Κίνι. Στόπερ λόγω της απουσίας του Ρέτσου θα είναι ο Ντόι και στο κέντρο ο Αλεξανδρόπουλος επειδή λείπει ο Εσε. Στη γραμμή κρούσης βασικοί είναι και ο Ποντένσε και ο Μπιελ.

Η αρχική διάταξη του Ολυμπιακού : Πασχαλάκης τέρμα, άμυνα με Ορτέγα, Φρέιρε, Ντόι και Ροντινέι, κέντρο με Αλεξανδρόπουλο και Μαντί Καμαρά και πίσω από τον Ελ Καμπί οι Μπιελ, Φορτούνης και Ποντένσε.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον ΠΑΣ Γιάννινα από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against PAS Giannina is powered by @Stoiximan!#Olympiacos #slgr #PASOLY #Stoiximan pic.twitter.com/g1caGSYvV3