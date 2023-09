Πώς έφτασε τελικά στη μεταγραφή του Γιόβετιτς ο Ολυμπιακός

Ο Κ. Νικολακόπουλος καταγράφει στο blog του στο gazzetta δεδομένα για τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού στη θέση του φορ κι όχι μόνο.

Ποια μεταγραφή θα είναι κομβικής σημασίας για τον Ολυμπιακό σε καθαρά αγωνιστικό επίπεδο; Δεν είναι εύκολο να απαντήσεις ξεκάθαρα, από την στιγμή που οι «ερυθρόλευκοι» πήραν 14 παίκτες! Κι όχι μόνο αυτό, αλλά πήραν πίσω και τους Μαντί και Καρβάλιο, που δεν τους είχαν στην ομάδα την περασμένη σεζόν, ο δε Καμαρά εξελίσσεται σε…μεταγραφή μεγάλης σπουδαιότητας!

Επειδή, όμως, το ποδόσφαιρο είναι πρωτίστως το γκολ, και οι ασίστ που φέρνουν το γκολ, νομίζω ότι θα είναι κομβικό για τον Ολυμπιακό να του βγουν οι μεταγραφές των δύο σέντερ φορ, του Ελ Καάμπι και του Γιόβετιτς. Η ειρωνεία είναι ότι κάποια στιγμή εκεί γύρω στα τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγούστου, το δίλημμα στην πρώτη μεταγραφή φορ ήταν Γιόβετιτς η, Ελ Καάμπι, με το Μαροκινό νικητή, καθώς ήταν πιο έτοιμος από τον Μαυροβούνιο, που τότε ακόμη δεν είχε αναρρώσει πλήρως από τον τραυματισμό που είχε υποστεί στις αρχές Ιουνίου με την Εθνική του.

Τελικά, ήρθαν έτσι τα πράγματα που ήρθε κι ο Γιόβετιτς στον Ολυμπιακό, πρώτον γιατί πολύ απλά ποτέ δεν τον είχαν βγάλει από το μυαλό τους οι Κορδόν και Μαρτίνεθ (δείτε στη φωτογραφία τι είχα γράψει στις 8 Αυγούστου) και δεύτερον γιατί βοήθησαν κι οι συγκυρίες, όπως συμβαίνει πάντα στο ποδόσφαιρο.

Αποτελεί, άλλωστε, κοινό μυστικό ότι ο πρώτος στόχος των Ισπανών για τη θέση του βασικού φορ ήταν ο Ράφα Μιρ, τον οποίο και περίμεναν όλο το καλοκαίρι, μάταια όμως, αφού ο συμπατριώτης τους έμεινε στη Σεβίλλη.

Από την Ισπανία ο Ολυμπιακός ασχολήθηκε σοβαρά με τον Μπογέ, για τον οποίο κατέθεσε επίσημη πρόταση στην Έλτσε, χωρίς να τα βρει στο οικονομικό-εν τέλει η Γρανάδα αγόρασε με 7 εκ. Ευρώ (συν 2 εκ. μπόνους) το 70% των δικαιωμάτων του Αργεντίνου.

Αλήθεια είναι ότι ψάχτηκε πολύ ο Ολυμπιακός και για τον Μπορέ, αλλά ο Κολομβιάνος είχε πει από την αρχή ότι δεν είναι προτεραιότητα του να έρθει στην Ελλάδα-κι είδαμε ότι παρέμεινε στην Μπουντεσλίγκα, δανεικός από την Αϊντραχτ στη Βέρντερ.

Κάποια στιγμή, στο περιθώριο των επαφών με το Γιόβετιτς, οι «ερυθρόλευκοι» ρώτησαν και για τον Γιόβιτς (οι δυό τους έχουν κοινό μάνατζερ), με τον Σέρβο διεθνή όμως να απαντάει ότι θέλει πρώτα να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια για να μείνει στην Ιταλία-και όντως βρήκε την καλή μεταγραφή που έψαχνε, υπογράφοντας στη Μίλαν.

Ένας κλασικός φορ που άρεσε σε όλους στον Ολυμπιακό ήταν ο Βινίσιους, αλλά η Φούλαμ δεν τον δάνειζε και ζητούσε 9 εκ. Ευρώ για να πουλήσει τον 28χρονο Βραζιλιάνο.

Ο Ντένις της Νότιγχαμ επίσης άρεσε πολύ, όμως ο Νιγηριανός δεν ήθελε να έρθει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Το ίδιο ισχύει και για τον Ολλανδό Μποάντου της Μονακό, ενώ ο (ελεύθερος από την Αλ Χιλάλ) Μούσα Μαρεγκά ούτε που το συζήτησε.

Τελευταία περίπτωση για την οποία ο Oλυμπιακός έκανε πραγματικά μεγάλη προσπάθεια ήταν του 23χρονου Αργεντίνου Καράνσα, για τον οποίο πρόσφερε στη Φιλαδέλφεια Γιούνιον 7 εκ. Ευρώ, συν ένα εκ. Ευρώ μπόνους και 20% ποσοστό μεταπώλησης, με το κλαμπ από το MLS να απαντάει όμως αρνητικά! Σχετικό το ρεπορτάζ κι από γνωστό Αμερικάνο ρεπόρτερ, εδώ…

