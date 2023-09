Στο βασικό σχήμα για το ματς με τη Λαμία βρίσκεται ο Φρανσίσκο Ορτέγα που θα πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του με τα «ερυθρόλευκα».

Ο Ντιέγκο Μαρτίνεθ έκανε γνωστή την εντεκάδα του Ολυμπιακού για το παιχνίδι κόντρα στη Λαμία και σε αυτή βρίσκεται ο Φρανσίσκο Ορτέγα ο οποίος κάνει ντεμπούτο με τη φανέλα των Πειραιωτών.

Συγκεκριμένα σε σχηματισμό 4-2-3-1, ο Πασχαλάκης είναι κάτω από τα δοκάρια, με τους Ορτέγα, Ντόι, Ρέτσο και Κίνι στην τετράδα της άμυνας. Ο Έσε με τον Μαντί στη μεσαία γραμμή έχοντας τον Φορτούνη μπροστά τους. Ο Μπιέλ με τον Μασούρα θα κινηθούν στα δύο άκρα και ο Ελ Καμπί στην κορυφή ως φορ.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον ΠΑΣ Λαμία από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against PAS Lamia is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️ #Olympiacos #slgr #OLYLAM #Stoiximan pic.twitter.com/phw7YHH03e