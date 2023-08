Η περίπτωση του 22χρονου μεσοεπιθετικού Ντενίλσον από την Βραζιλία φαίνεται πως απασχολεί τον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός έχει απλώσει τα... δίχτυα του στην αγορά της Λατινικής Αμερικής και φαίνεται πως ακόμα μία περίπτωση, αυτή τη φορά από την Βραζιλία, βρίσκεται στα ραντάρ του.

Σύμφωνα με το «iG Esporte» ο 22χρονος μεσοεπιθετικός της Κουιάμπα, Ντενίλσον βρίσκεται στη λίστα των Πειραιωτών και παρακολουθείται στενά μέσα από τα παιχνίδια του.

🚨 Um dos destaques do Cuiabá, Denilson desperta interesse no mercado.



O volante de 22 anos já recebeu consultas de 3 clubes europeus:



🇬🇷 Olympiacos

🇪🇸 Real Valladolid

🇪🇸 Las Palmas



O Dourado comprou Denilson do Bangu em janeiro deste ano por R$ 320 mil (60%).



— @felipee_sil pic.twitter.com/MlhqRAxPke