Σύμφωνα με τον ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σκίρα, τις επόμενες ώρες θα γίνει ένα κρίσιμο ραντεβού για την μεταγραφή του Μάρκος Αντόνιο στον ΠΑΟΚ.

Άμεσες όλα δείχνουν πως θα είναι οι εξελίξεις στην προσπάθεια του ΠΑΟΚ να πάρει τον Μάρκος Αντόνιο από την Λάτσιο.

Αυτό τουλάχιστον τονίζει με ανάρτησή του στο Twitter ο δημοσιογράφος, Νικολό Σκίρα, ο οποίος αναφέρει πως τις επόμενες ώρες θα γίνει μία συνάντηση μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών, προκειμένου να συζητήσουν το θέμα.

Expected a meeting in the next hours to try to close #MarcosAntonio to #PAOK from #Lazio on loan. In the deal it could be included an option to buy. #transfers https://t.co/9mzqc0bFOZ