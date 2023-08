Αράο: «Ευχαριστώ τον Θεό για την ευκαιρία που μου δόθηκε να παίξω σε αυτόν τον μεγάλο σύλλογο!»

Ο Γουίλιαν Αράο υπέγραψε στον Παναθηναϊκό και μέσω των social media έστειλε το δικό το «μήνυμα» στους φίλους του «τριφυλλιού» και όχι μόνο.

Παίκτης του Παναθηναϊκού έγινε σήμερα (17/8) ο Γουίλιαν Αράο και ο Βραζιλιάνος ανασταλτικός χαφ έστειλε το δικό του «μήνυμα» μέσω των social media. «Ενα καινούριο κεφάλαιο ξεκινάει. Ευχαριστώ τον Θεό για την ευκαιρία που μου δόθηκε να παίξω σε αυτόν τον μεγάλο σύλλογο! Πάμε ΠΑΟ», έγραψε χαρακτηριστικά.

hoje começa um novo capítulo, que Deus me abençoe. Vamos @paofc_



today begins a new chapter, God bless me. Let’s go PAO ☘️



Ένα καινούριο κεφάλαιο ξεκινάει, ευχαριστώ τον Θεό για την ευκαιρία που δόθηκε να παίξω σε αυτόν τον μεγάλο σύλλογο!

ΠΑΜΕ ΠΑΟ☘️ pic.twitter.com/kS0Ip1o6Oc