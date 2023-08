Η διαφαινόμενη πώληση του Σαλέμ Εμπακατά στην Γκαζιαντέπσπορ φέρνει στη Θεσσαλονίκη τον 32χρονο Μάρτιν Μοντόγια καθώς ο Άρης έχει συμφωνήσει με τον Ισπανό δεξιό μπακ και μάλιστα τον περιμένει αύριο (7/8) στη Θεσσαλονίκη.

Η περίπτωση του Μάρτιν Μοντόγια ήταν αυτή στην οποία εστίασαν από την πρώτη στιγμή οι «κίτρινοι» έχοντας αποφασίσει να προχωρήσουν στην πώληση του Σαλέμ Εμπακατά στην Γκαζιαντέπσπορ.

Η συμφωνία με τον 32χρονο Ισπανό μπακ θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη και μάλιστα ο παίκτης αναμένεται αύριο (7/8) στη Θεσσαλονίκη για να υποβληθεί σε ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις ούτως ώστε να υπογράψει το συμβόλαιό του.

Ο έμπειρος ποδοσφαιριστής έχει συμβόλαιο με την Μπέτις έως το ερχόμενο καλοκαίρι, εντούτοις γνωρίζει από καιρό ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στο αγωνιστικό πλάνο του προπονητή γι’ αυτό ενημερώθηκε από τις αρχές του καλοκαιριού για να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Το who is who του Μάρτιν Μοντόγια