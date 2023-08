Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο η ΑΕΚ είναι κοντά στο να ολοκληρώσει το deal με την Έλτσε για την μεταγραφή του Εζέκιελ Πόνσε.

Περίπου 24 ώρες μετά την ανανέωση του Λιβάι Γκαρσία η Ένωση κινείται για την απόκτηση του Αργεντινού σέντερ φορ για το «κερασάκι» της γραμμής κρούσης. Ο 26χρονος επιθετικός στην πρώτη του θητεία με τα κιτρινόμαυρα, τη σεζόν 2018-19, έκανε 43 ματς, πέτυχε 21 γκολ και μοίρασε 5 ασίστ.

«Η ΑΕΚ είναι κοντά σε συμφωνία για την υπογραφή του Εζεκιέλ Πόνσε από την Έλτσε. Η συμφωνία αναμένεται να κλείσει ανάμεσα στα δύο κλαμπ», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Ιταλός... expert των μεταγραφών.

AEK Athens are closing in on deal to sign Argentine striker Ezequiel Ponce from Elche 🇦🇷🇬🇷 #transfers



Deal being finalised between the two clubs. pic.twitter.com/Rln0TysqXb