Η περίπτωση του Μπένζαμιν Μεντί απασχόλησε τον Ολυμπιακό, με τον ποδοσφαιριστή τελικά να καταλήγει στη Λοριάν.

Λίγες μέρες μετά την αθώωση του Μπένζαμιν Μεντί για τις υποθέσεις που τον βάραιναν, ο έμπειρος αριστερός οπισθοφύλακας είναι έτοιμος να επιστρέψει στο ποδόσφαιρο καθώς ανακοινώθηκε από τη Λοριάν για τα επόμενα δύο χρόνια.

Σύμφωνα με την «Equipe», ο 29χρονος αμυντικός υπήρξε στα ραντάρ αρκετών ομάδων, μεταξύ αυτών και του Ολυμπιακού, ο οποίος ενδιαφέρθηκε για την απόκτησή του.

Παράλληλα και ο Βινσέντ Κομπανί τον ήθελε μαζί του στη Μπέρνλι που ανέβηκε στη Premier League αλλά ο διεθνής Γάλλος επέλεξε να πιο... ήσυχο περιβάλλον προκειμένου να βρει ξανά τα βήματά του στους αγωνιστικούς χώρους.

