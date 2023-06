Ο Λιβάι Γκαρσία έχει κληθεί στην αποστολή της Εθνικής του Τρίνινταντ και Τομπάγκο για το Gold Cup 2023 και θα έχει υποχρεώσεις τουλάχιστον ως τις 3 Ιουλίου, κάτι που σημαίνει ότι δεν θα είναι διαθέσιμος για τις πρώτες ημέρες της προετοιμασίας της ΑΕΚ στην Ολλανδία.

Η ΑΕΚ ξεκινάει την καλοκαιρινή της προετοιμασία για τη νέα σεζόν την ερχόμενη εβδομάδα καθώς στις 27 Ιουνίου θα αναχωρήσει για το Μπουργκ-Χαάμστεντε της Ολλανδίας, όπου και θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο.

Τις πρώτες μέρες της προετοιμασίας της ΑΕΚ αναμένεται να χάσει ο Λιβάι Γκαρσία καθώς ο 25χρονος φορ έχει κληθεί στην Εθνική του Τρίνινταντ και Τομπάγκο για το Cold Cup 2023 που θα λάβει χώρα στα γήπεδα των ΗΠΑ και του Καναδά από τις 25 Ιουνίου ως τις 16 Ιουλίου.

Ο Λιβάι θα έχει υποχρεώσεις με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του τουλάχιστον έως τις 3 Ιουλίου, όταν και ολοκληρώνονται τα ματς στον πρώτο όμιλο της διοργάνωσης που συμμετέχει. Συγκεκριμένα θα αντιμετωπίσει τα Σεντ Κιτς & Νέβις στις 25 Ιουνίου (22:30), την Τζαμάικα στις 29 Ιουνίου (02:30) και τις ΗΠΑ στις 3 Ιουλίου (02:00), με τους δύο πρώτους να προκρίνονται από τους τέσσερις ομίλους στα προημιτελικά.

