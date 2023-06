Ρόναλντ Ματαρίτα: Ένας γνήσιος full back που ψάχνει μια καινούργια αρχή

Ο Άρης φέρνει στη Θεσσαλονίκη τον 29χρονο Ρόναλντ Ματαρίτα και το Gazzetta γράφει για τον διεθνή Κοσταρικανό full back ο οποίος ψάχνει μια καινούργια πρόκληση στην καριέρα του αλλά και την επιτυχία στα ευρωπαϊκά γήπεδα.

Η διαδικασία αναζήτησης βασικού αριστερού οπισθοφύλακα τέθηκε σε εφαρμογή στον Άρη πριν την υπογραφή των συμφωνητικών πώλησης του Μπράντλεϊ Μαζικού στη Σερβέτ και τελικώς οδήγησε στην επιλογή του Ρόναλντ Ματαρίτα. Από την τελική επιλογή γίνονται αντιληπτά και τα βασικά κριτήρια καθώς οι «κίτρινοι» βγήκαν στην αγορά για να βρουν ποδοσφαιριστή ο οποίος μπορεί να παίξει όλη την πλευρά και μάλιστα με ιδιαίτερη ικανότητα στην επιθετική λειτουργία του συνόλου. Η αλήθεια είναι ότι ο Μαζικού συνήθιζε να αναλαμβάνει ευθύνες αυτούς του είδους με την όποια διστακτικότητα είχε στο συντριπτικό κομμάτι της περασμένης σεζόν νιώθοντας προφανώς ανασφαλής σε περίπτωση transition επίθεσης του αντιπάλου. Αντικειμενικά όμως, ο Κογκολέζος ποδοσφαιριστής δεν τα πήγε άσχημα…

Στην πραγματικότητα, αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό του παιχνιδιού του Ρόναλντ Ματαρίτα καθώς πρόκειται για έναν επιθετικό full back ο οποίος στην εξαετία του στο MLS των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν από τα σημαντικά γρανάζια στην ανάπτυξη των ομάδων του. Ειδικά στη New York City όπου πέρασε πέντε ολόκληρα χρόνια από την ποδοσφαιρική καριέρα του.

Κατά τα αμερικανικά media, ο Κοσταρικανός κατέγραψε 130 συμμετοχές με επτά γκολ και 20 ασίστ, κυρίως όμως, στο ίδιο διάστημα (2016-2021) θεωρούταν στους καλύτερους αριστερούς οπισθοφύλακες του Πρωταθλήματος. Κάποιος μπορεί να αμφιβάλλει, σίγουρα όμως δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι υπήρξε από τους καλύτερα αμειβόμενους.

Το 2021, Νέα Υόρκη και Σινσινάτι προχώρησαν σ’ ένα «βαρβάτο» trade το οποίο έστειλε τον Ματαρίτα στο Οχάιο. Εκείνο το διάστημα οι απολαβές του άγγιζαν τα 750.000 δολάρια και σύμφωνα με τους Αμερικανούς ήταν ο πιο ακριβοπληρωμένος αριστερός οπισθοφύλακας του MLS καθώς τα franchise’s συνηθίζουν να δίνουν όλα τα λεφτά για τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι αγωνίζονται από τη… μέση και μπροστά. «Μπορεί να μας δώσει διορατικότητα στο παιχνίδι μας. Ξέρουμε τους εαυτούς μας, τι μπορούμε να κάνουμε. Ο Ματαρίτα έρχεται από μια ομάδα της οποίας η φιλοσοφία του παιχνιδιού της είναι αρκετά ξεκάθαρη και βασίζεται στο ότι έχει την ίδια ιδιοκτησία με τη Μάντσεστερ Σίτι. Θέλουν την πίεση από ψηλά, αυτό απαιτεί πολλά τρεξίματα και παράλληλα στόχος τους είναι να βρίσκονται συνεχώς σε θέση επίθεσης», είχε ο Γιαπ Σταμ, ο άλλοτε σπουδαίος Ολλανδός κεντρικός αμυντικός ο οποίος εκείνη τη εποχή ήταν στην τεχνική ηγεσία του Σινσινάτι. Η αξία καταγραφής αυτής της δήλωσης είναι για να γίνει κατανοητό το στιλ παιχνιδιού το οποίο λατρεύει ο Ματαρίτα.

Thank You Cincinnati

I want to thank all the people who were involved in my personal growth

I leave satisfied cause every minute I was on the field I gave my 100% carrying that shield that deserved to be defended as it should be

I wish you all the best

With love Mata🤝🏼✌🏼Puravida! pic.twitter.com/eXukpeUVfN