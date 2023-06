Ο ΠΑΟΚ εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Νταλμπέρτ για το αριστερό άκρο της άμυνας, με τον Βραζιλιάνο να μένει ελεύθερος από την Ίντερ. Τι ισχύει με Μπαμπά Ραχμάν.

Η θέση του αριστερού οπισθοφύλακα είναι μία από αυτές που ψάχνει ενίσχυση ο ΠΑΟΚ στο θερινό μεταγραφικό παζάρι και σε πρώτο πλάνο βρίσκεται ο Νταλμπέρτ.

Ο 29χρονος Βραζιλιάνος μπακ που ανήκει στην Ίντερ είναι η μία περίπτωση που έχουν ξεχωρίσει οι άνθρωποι του Δικεφάλου Βορρά για το αριστερό άκρο της άμυνας, όντας προσεχώς ελεύθερος αφού το συμβόλαιό του στους Νερατζούρι αναμένεται να εκπνεύσει στο τέλος του μήνα.

Η άλλη περίπτωση ακούει στο γνώριμο όνομα, Αμπντούλ Μπαμπά Ραχμάν, ο οποίος έχει περάσει για ένα εξάμηνο από τον ΠΑΟΚ, στο δεύτερο μισό της σεζόν 2020-21 αφήνοντας θετικές εντυπώσεις με απολογισμό 17 συμμετοχών, ενός γκολ και μίας ασίστ. Το θέμα με τον 28χρονο, Μπαπά Ραχμαν είναι να μείνει ελεύθερος από την Τσέλσι. Ο Γκανέζος δεν υπολογίζεται από τον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, αλλά ακόμα δεν έχει λύσει το συμβόλαιο του με τους "μπλε" του Λονδίνου.

Το Who is Who του Νταλμπέρτ