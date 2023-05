Ο ΠΑΟΚ είπε «αντίο» στον Ολιβέιρα και πάει για δύο σέντερ φορ!

Tο θέμα του φορ «καίει» τον ΠΑΟΚ, που αποχαιρέτισε τον Νέλσον Ολιβέιρα, και έχει βγει στη μεταγραφική αγορά με στόχο να προσθέσει δύο επιθετικούς στο ρόστερ του.

Ο ΠΑΟΚ, έτσι όπως δημιουργήθηκε από πέρσι το καλοκαίρι, πορεύτηκε όλη τη σεζόν, με τα πάνω και κάτω, αποτυγχάνοντας σ’ όλα στο τέλος, μπροστά έχει σκάρτους δύο μήνες. Μέχρι το πρώτο (27 Ιουλίου) επίσημο παιχνίδι της νέας χρονιάς.

Η… ημερομηνία λήξης, αυτό το καλοκαίρι του 23, μπορεί να μοιάζει πολύ κοντινή, αλλά στον ΠΑΟΚ πιστεύουν ότι θα κάνουν τη δουλειά, έως το τέλος, σωστά. Με το θέμα του φορ να «καίει» τους «ασπρόμαυρους», καθώς είναι υποχρεωμένοι να αλλάξουν τα 2/3 της «φροντ λάιν» τους.

Η βιομηχανία του ποδοσφαίρου έχει ανάγκη τον επιθετικό-ήρωα που θα βάλει όσο γίνεται περισσότερα γκολ. 'Η, τέλος πάντων, τον επιθετικό που θα συμβάλλει στο να μπουν περισσότερα γκολ, που την περσινή σεζόν ήταν η «αχίλλειος πτέρνα» του «Δικεφάλου».

Τέτοιος επιθετικός-ήρωας δεν ήταν ποτέ ο Νέλσον Ολιβέιρα, τον οποίο ο ΠΑΟΚ σήμερα αποχαιρέτισε με τον τίτλο «gladiator», αν και ο Πορτογάλος επιθετικός μόνο «μονομάχος» δεν αποδείχθηκε τα δύο χρόνια, που υπήρχε στο ρόστερ της ομάδας και για τα οποία πληρώθηκε μ’ ένα ποσό άνω των 2,2 εκατομμυρίων ευρώ. Άτυχος (και) λόγω του σοβαρού τραυματισμού του (χιαστοί) με εξαίρεση ένα τρίμηνο, Ιανουάριος – Μάρτιος ‘23, δεν ξεπέρασε τις φοβίες και τις ανησυχίες του.

