Ο Σέρτζι Κανός ευχαρίστησε τον Ολυμπιακό μέσα από τα social media γράφοντας ένα πολύ όμορφο μήνυμα.

Είναι από τις μεταγραφές του χειμώνα που βοήθησαν αρκετά τον Ολυμπιακό όμως ένας σοβαρός τραυματισμός τον άφησε εκτός μέχρι το φινάλε της σεζόν.

Ο Ισπανός εξτρέμ πρόλαβε να παίξει σε οκτώ παιχνίδια και πέτυχε τέσσερα γκολ, αφήνοντας εξαιρετικές εντυπώσεις στους Πειραιώτες.

Ο δανεισμός του από την Μπρέντφορντ έληξε, με αποτέλεσμα ο παίκτης να επιστρέφει στον αγγλικό σύλλογο, ωστόσο αποχαιρέτησε τον Ολυμπιακό με ένα όμορφο μήνυμα στα social media.

Συγκεκριμένα έγραψε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που ήμουν στον Ολυμπιακό. Από την πρώτη μέρα ένιωσα σαν στο σπίτι μου. Σας ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξή σας σε μια δύσκολη σεζόν για όλους. Είναι καταπληκτικό να παίζεις στο «Γ. Καραϊσκάκης» μπροστά σε όλο τον κόσμο. Τι σύλλογος, ΠΑΜΕ».

Να τονίσουμε πως υπάρχει αναμονή στην περίπτωση του με το τι θα συμβεί με το νέο συμβόλαιο της Μπρέντφορντ και εφόσον ο Ολυμπιακός διαπραγματευτεί για να κρατήσει τον ποδοσφαιριστή.

I’ve been very happy here with you @olympiacosfc. Since the first day I felt like home. Thank you very much for your support in a difficult season for all. It's amazing to play in Georgios Karaiskakis in front of all of you ❤️ What a club! PAME!!! pic.twitter.com/scRnBdGwIL