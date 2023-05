Ο Αϊτόρ πάτησε και πάλι χορτάρι και έκανε σουτ στην προπόνηση του Παναθηναϊκού στο Κορωπί, με τους Πράσινους να ανεβάζουν βίντεο από την επιστροφή του στα social media.

Η φετινή σεζόν ξεκίνησε ονειρικά για τον Αϊτόρ, ο οποίος μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου οδηγούσε τον Παναθηναϊκό σε απόλυτο σερί και τη λίστα των σκόρερ της Stoiximan Superleague. Τα πράγματα όμως άλλαξαν ραγδαία, αφού ο Ισπανός ηγέτης του Τριφυλλιού στάθηκε άτυχος και υπέστη ρήξη χιαστού, μένοντας έτσι νοκ-άουτ για το υπόλοιπο της αγωνιστικής περιόδου και στερώντας τις πολύτιμες υπηρεσίες του από το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Επτά μήνες μετά, λοιπόν, ο Αϊτόρ επιστρέφει σταδιακά σε κανονικούς ρυθμούς, ακολουθώντας νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ένα μέρος της προπόνησης των Πρασίνων. Η επιστροφή του στη δράση αναμένεται ασφαλώς για την επόμενη σεζόν, ωστόσο, ήδη ο Ισπανός πατάει χορτάρι και οι άνθρωποι του κλαμπ θέλησαν να «ζεστάνουν» φιλάθλους τους ενόψει της επανόδου του και ανέβασαν ένα βίντεο από την ώρα που ο 27χρονος προπονείται στα σουτ, γράφοντας:

«Μας έλειψε. Σας έλειψε. Τώρα ο Αϊτόρ επέστρεψε».

We missed him. You missed him. Now @AitorCF10 is back💪🏻☘️#Panathinaikos #PAOFC pic.twitter.com/8S1rubiYGz