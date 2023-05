Με Περέα, αλλά αρκετές απουσίες η αποστολή του ΟΦΗ για το ματς με τον Παναιτωλικό

Ο ΟΦΗ ανακοίνωσε την αποστολή του για το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο με τον Περέα να είναι μέσα, αλλά και αρκετούς απόντες.

Ο Βάλντας Νταμπράουσκας είδε τον Λουίς Περέα να μπαίνει κανονικά στην αποστολή, όπως είχε φανεί και από την Πέμπτη, για το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Παναιτωλικό για την τελευταία αγωνιστική των play-out της Stoiximan Superleague, είχε όμως γεμάτο απουσιολόγιο.

Οι Τσιλιανίδης, Νέιρα, Τοράλ, Σηφάκης, Σωτηρίου, Βούρος, Πασαλίδης (τιμωρημένος), Γρίβας, Ντζου και Θεοδοσουλάκης δεν θα είναι στην διάθεση του Λιθουανού προπονητή, που συμπεριέλαβε για πρώτη φορά στην αποστολή τον νεαρό Ραγιάν Φαλατάχ.

Αναλυτικά οι παίκτες στην αποστολή των Κρητικών:

Μανδάς, Χριστoγεώργος, Μαρινάκης, Λάρσον, Μπαλογιάννης, Τοράρινσον, Γιαννούλης, Διαμαντής, Γιόχου, Ντιουσέ, Περέα, Μεγιάδο, Μπάκιτς, Αποστολάκης, Μπιφουμά, Μοσκέρα, Γκρόνινγκ, Ντίκο, Φελίπε, Φαλατάχ.

Η αποστολή της ομάδας μας για τον αγώνα με τον Παναιτωλικό ___ Our squad list for the match against @FC_Panetolikos #panofi #oficrete #oficretefc #ofifc #slgr #matchday7 #playouts #squad #squadlist #greece #football #crete #sport pic.twitter.com/cMEPMMnC5n