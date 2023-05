Μπράτσος: «Πετυχημένη η χρονιά για τον Βόλο παρά την κακή εικόνα στα play-offs»

Ο Κώστας Μπράτσος χαρακτήρισε επιτυχημένη τη χρονιά για την ομάδα του Βόλου, παρά την ήττα από τον ΠΑΟΚ (0-2) στο τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι της ομάδας του.

Πιο αναλυτικά ο Έλληνας τεχνικός του Βόλου είπε στην κάμερα της Cosmote TV:

Για το παιχνίδι και την ήττα από τον ΠΑΟΚ:

«Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε τον έλεγχο κυκλοφορήσαμε την μπάλα είχαμε κάποιες ευκαιρίες αλλά δυστυχώς κόντρα στην ροή του αγώνα ο ΠΑΟΚ κατάφερε να ανοίξει το σκορ. Στην συνέχεια ήρθε και η αποβολή με το παιχνίδι να παίρνει έναν υποτονικό ρυθμό».

Για την παρουσία της ομάδας του Βόλου στα play off:

«Σίγουρα είναι μια πολύ επιτυχημένη χρονιά καθώς καταφέραμε να βρεθούμε στα play off έχοντας μια διαφορά δέκα βαθμών από τις υπόλοιπες ομάδες. Σίγουρα η παρουσία μας στα play off δεν ήταν η καλύτερη, αλλά το γεγονός πως ήρθαν παίκτες από μεγάλη ομάδα και έφυγαν για το εξωτερικό όπως είναι ο Κούτσιας μας κάνει πάρα πολύ χαρούμενους. Όπως είναι το ποδόσφαιρο, καθώς είναι μια ζυγαριά, δεν πρέπει να μας απογοητεύει η παρουσία μας στην κανονική διάρκεια και για το γεγονός πως καταφέραμε να μπούμε στα play off. Στο τέλος είμαι πάρα πολύ χαρούμενος παρά την κακή πορεία μας σε αυτό το μίνι πρωτάθλημα».