G-Betting: Ντέρμπι με... γκολ, κάρτες και κόρνερ!

Η 5η αγωνιστική των play-offs έχει τρομερές αναμετρήσεις για τη συνέχεια του πρωταθλήματος με το ενδιαφέρον να πηγαίνει τόσο στο Βόλο όσο και σε Τούμπα - Φάληρο! Και περιμένουμε... γκολ παντού!

Βόλος-Άρης: Το ματς για την 5η αγωνιστική των play-offs όπου θα κρίνει εν πολλοίς την 5η θέση. Ενα ντέρμπι μεταξύ των δύο ομάδων που θα κυνηγήσουν το τελευταίο ευρωπαϊκό εισιτήριο. Το να σκοράρουν κι οι δύο ομάδες το βρίσκουμε στη Νovibet σε απόδοση 1.89.

ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός: Στον Παναθηναϊκό ξέρουν πολύ καλά ότι με πιθανή σημερινή νίκη θα βάλουν γερές βάσεις για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, τη στιγμή που η ΑΕΚ θα δοκιμαστεί στο Φάληρο κόντρα στον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ, δεν θα παραδώσει τα όπλα και θα κυνηγήσει το πλασάρισμα όσο πιο ψηλά γίνεται στη βαθμολογία. Αναμένουμε ένα κλειστό ματς κι η Stoiximan μάς προσφέρει ένα bet builder σε απόδοση 3.10 με under 2.5 γκολ, over 4.5 κάρτες και under 4.5 κόρνερ στο πρώτο ημίχρονο.

Ολυμπιακός-ΑΕΚ: Στο Λιμάνι θέλουν να βάλουν... φρένο στην πορεία της Ενωσης προς την κορυφή και παράλληλα να μειώσουν την απόσταση από την κορυφή, περιμένοντας γκέλα του Παναθηναϊκού στην Τούμπα. Το πρωτάθλημα θα πάρει νέα τροπή ξανά και η υπόθεση "τίτλος" θα είναι για... τρεις. Θα πάμε με το Build A Bet στη bwin, με τις over 1.5 γκολ over 2.5 κόρνερ για τον Ολυμπιακό και over 2.5 κόρνερ για την ΑΕΚ σε απόδοση 2.00.