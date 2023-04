Το τρίτο «όχι» του Μαρθελίνιο στον Ολυμπιακό και η συμφέρουσα για τον Χάμες εκδοχή…

Ο Κώστας Νικολακόπουλος καταγράφει στο blog του στο Gazzetta την πραγματικότητα για τον Μαρθελίνιο κι εξηγεί «κάτι» για τον Χάμες.

Ήμουν όσο πιο ξεκάθαρος γινόταν χθες: ο Γκατούζο είναι ξεκάθαρα η πρώτη σοβαρή υποψηφιότητα για τον πάγκο του Ολυμπιακού, αλλά ακόμη δεν είναι τίποτα οριστικό και δεδομένο, για διάφορους λόγους-μην γράφω τα ίδια.

Στην πρώτη σειρά της λίστας του Μαρινάκη ήταν όντως κι ο Ισπανός Μαρθελίνιο. Γιατί «ήταν» κι όχι «είναι»; Πολύ απλά γιατί ο 58χρονος τεχνικός δεν ενδιαφέρεται να έρθει στον Ολυμπιακό. Τι να κάνουμε. Συμβαίνουν κι αυτά. Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού με το που λύθηκε η συνεργασία με τον Πέδρο Μαρτίνς τον περασμένο Ιούλιο, τον πρώτο στον οποίο τηλεφώνησε ήταν ο Μαρθελίνιο. Η απάντηση του ήταν ότι, «δεν υπογράφει τώρα σε καμία ομάδα, γιατί περιμένει την προοπτική να αναλάβει την Εθνική Ισπανίας μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο». Η δεύτερη κρούση του Ολυμπιακού στον Μαρθελίνιο έγινε με το που έφυγε κι ο Κορμπεράν, τον Σεπτέμβριο, με την απάντηση του Ισπανού να είναι ότι δεν άλλαξε τίποτα απ΄ όσα είχε πει τον Ιούλιο.

Η τρίτη επαφή-πρόταση του Ολυμπιακού στον Μαρθελίνιο ήταν τις προάλλες, όταν έφυγε ο Μίτσελ. Με τον άλλοτε τεχνικό των Βιγιαρεάλ, Βαλένθια, Αθλέτικ Μπιλμπάο να μην έχει επιλεγεί για τη θέση του προπονητή της Εθνικής Ισπανίας ο δρόμος ήταν πιο ελεύθερος. Η απάντηση του, όμως, ήταν ξανά αρνητική. Είτε γιατί δεν έχει ξαναβγεί από την Ισπανία για να δουλέψει αλλού, είτε για κάποιους άλλους λόγους είπε «όχι».

Δεν ξέρω αν ο Ολυμπιακός επιλέξει να επιμείνει και να τον προσεγγίσει εκ νέου, αλλά μου μοιάζει απίθανο, αφού ο Μαρθελίνιο είναι σαφές ότι δεν έχει στις προτεραιότητες του να έρθει να δουλέψει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Η ουσία, όμως, είναι αυτή που καταγράφω. Μας είπε «όχι»!

Με την ευκαιρία, να εξηγήσω και κάτι ακόμη:

Είναι το λιγότερο αφελής όποιος δεν κατανοεί ότι ο Χάμες και το γραφείο μάνατζερ που τον εκπροσωπεί, επιχειρεί για απολύτως ευνόητους λόγους να δώσει τις δικές του εκδοχές στο διαζύγιο του με τον Ολυμπιακό. Δεν τους συμφέρει ενόψει της επόμενης ομάδας την οποία ψάχνουν να φανεί η πραγματικότητα, ότι δηλαδή ο Ολυμπιακός έδωιξε τον Κολομβιάνο γιατί ήταν συνεχώς τραυματίας, υπέπιπτε συνεχώς σε πειθαρχικά παραπτώματα και τα τρεξίματα του μέσα στο παιχνίδι ήταν παλαίμαχου (στο α΄ ημίχρονο που έπαιξε στη Λεωφόρο και ήταν περιπατητής, δεν είχε βάλει καν τη «σαλιάρα» που μετράει τα χιλιόμετρα που τρέχει κάθε παίκτης, κι όλοι καταλαβαίνουμε γιατί δεν το έκανε…).

Κάπως έτσι βγαίνει ο Χάμες και δηλώνει ότι έφυγε «για προσωπικούς λόγους, για πράγματα που δεν μπορούσε να τακτοποιήσει όσο είναι στην Ελλάδα» και κάπως έτσι βγαίνουν ρεπορτάζ στο εξωτερικό του στιλ, «έφυγε γιατί ο Ολυμπιακός θα έφερνε τον Μπενίτεθ, με τον οποίο ήταν τσακωμένοι από την Έβερτον» (!) η, του τύπου, «έφυγε γιατί αν έμενε και του χρόνου θα έπρεπε να πάρει 2,5 εκ. Ευρώ» κλπ.

Η αλήθεια είναι μία: ο Ολυμπιακός δεν ήθελε καν άλλο την παρουσία του Χάμες στο Ρέντη έως το τέλος της σεζόν, δηλαδή για ένα μήνα. Εξ ου και η πρόωρη λύση του συμβολαίου μαζί του. Διαφορετικά ο σύλλογος έπρεπε να πληρώνει έναν παίκτη κι αυτός να ήταν ένα πρόβλημα για τα αποδυτήρια του…

Κατά τα άλλα, «λογικά» και τα ρεπορτάζ περί ενδιαφέροντος των Γαλατά, Μπεσίκτας, Μπέτις, Κρουζ Αζούλ, Μποταφόγκο, Φλαμένγκο, Φλουμινένσε κ.α. για τον Χάμες…

Άσχετο: ο Μαρινάκης μετά τον Ολυμπαικό και τη Νότιγχαμ θέλει να πάρει και τρίτο κλαμπ, αυτή τη φορά από το Καμπιονάτο, αν πιστέψουμε το χθεσινό ρεπορτάζ της Sun (Forest owner Marinakis looks to buy Serie A club to add to his stable of teams). Υπενθυμίζω ότι το όνομα του Μαρινάκη είχε ακουστεί και για ομάδες από τη Γαλλία, την Ουγγαρία και την Κύπρο.