G-Betting: Σέντρα στα play-offs με... γκολ παντού!

Τα play-offs ξεκινούν και περιμένουμε ματσάρες, γκολ και... προσπέραση στην κορυφή!

Το πρόγραμμα των play-offs ξεκινά με τον Ολυμπιακό στις 17.30 να φιλοξενείται από τον Βόλο. Ο Μίτσελ ετοιμάζει επιθετικό σχήμα με Φορτούνη-Χάμες στη βασική 11άδα και η ορμή που θέλουν να έχουν στην πρεμιέρα μάς οδηγεί στο 2 με over 2.5 της Novibet σε απόδοση 1.80.

Στις 19.00, ο Άρης φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης σ' ένα ματς όπου και οι δύο θέλουν το γκολ. Το build up στη stoiximan με over 1.5 γκολ, goal-goal και over 7.5 κόρνερ το βρίσκουμε σε απόδοση 2.85.

Το πρόγραμμα κλείνει με το ΑΕΚ-Παναθηναϊκός. Η Ενωση, με τη δύναμη της Opap Arena θέλει να επιστρέψει στις νίκες. Πόσω δε όταν έχει απέναντί της στην πρεμιέρα των play-offs τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό. Απαντες γνωρίζουν ότι αυτή είναι η ευκαιρία για προσπέραση στην κορυφή. Το 1 με over 1.5 στη bwin το βρίσκουμε σε απόδοση 2.45.