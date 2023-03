Ο μπακ της ΑΕΚ, Εχσάν Χατζισαφί κλήθηκε για τα δύο φιλικά του Ιράν απέναντι σε Ρωσία και Κένυα. Εκτός έμεινε ο Μιλάντ Μοχαμάντι.

Την Εθνική του Ιράν για τα φιλικά με τη Ρωσία στις 23 Μαρτίου και με την Κένυα στις 28 Μαρτίου θα ενισχύσει ο Εχσάν Χατζισαφί καθώς ο αριστερός μπακ της ΑΕΚ κλήθηκε στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του.

Αντίθετα εκτός κλήσεων έμεινε ο Μιλάντ Μοχαμάντι, ο οποίος αν και έχει επιστρέψει σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων μετά την επέμβαση στον προσαγωγό, λογικά κρίθηκε ανέτοιμος λόγω έλλειψης ρυθμού και δεν μπήκε στις κλήσεις.

