Φρανκ Κλοπας στο Gazzetta για Κούτσια: «Τον παρακολουθούμε εδώ και χρόνια, έχει όλα τα χαρακτηριστικά να κάνει μεγάλη καριέρα»

Ταλέντο, ποιότητα και χαρακτηριστικά που... μαρτυρούν ότι να κάνει σπουδαία καριέρα. Ο Γιώργος Κούτσιας έγινε μόνιμος κάτοικος Σικάγο και ο Φρανκ Κλόπας που είναι βοηθός προπονητή στη Chicago Fire μίλησε στο Gazzetta για τη μεταγραφή του.

Η παροικία των Έλληνων ποδοσφαιριστών μεγάλωσε και άλλο μετά την άφιξη του Γιώργου Κούτσια, ο οποίος είναι ο 6ος από τη χώρα μας που θα παίξει στο φετινό MLS με τα χρώματα της Chicago Fire.

Η ομάδα της πόλης του... Τζόρνταν έκανε επίσημη την απόκτηση του 19χρονου φορ, δείχνοντας πως θέλει να επενδύσει τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον της, κάνοντας δικό της ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ήταν γνωστό πως ο αμερικανικός σύλλογος έψαχνε φορ μετά την πώληση του Ντουράν στην Άστον Βίλα που απέφερε 17 εκατ. ευρώ (!) στα ταμεία του και η επιλογή του Έλληνα επιθετικού μόνο... τυχαία δεν ήταν.

