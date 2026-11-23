Μόντσα - Φιορεντίνα 3-0: Ξέσπασμα με τριάρα κι απόδραση από την επικίνδυνη ζώνη
Φρένο στα αρνητικά αποτελέσματα έβαλε η Μόντσα, η οποία επέστρεψε ανανεωμένη μετά τη διακοπή. Χάρη σε μια επιβλητική εμφάνιση επικράτησε 3-0 επί της Φιορεντίνα και ξέφυγε στο +2 από την επικίνδυνη ζώνη, τη στιγμή που οι Βιόλα βυθίστηκαν στην στην 16η θέση της Serie A.
Ο δρόμος της νίκης άνοιξε στο 45΄με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Βαρέλα, προτού ακολουθήσουν δύο ακόμα γκολ μετά την ανάπαυλα. Στο 51΄συγκεκριμένα ο Βαρέλα χτύπησε ξανά για το 2-0, πριν ο Ρόμπινσον δώσει στο σκορ διαστάσεις θριάμβου με το τελικό 3-0 οκτώ λεπτά αργότερα.
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