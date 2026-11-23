Ο Μόντσα έβγαλε αντίδραση απέναντι στη Φιορεντίνα, έβαλε τέλος στις σερί ήττες με το άνετο 3-0 και ξέφυγε από την επικίνδυνη ζώνη της βαθμολογίας στη Serie A.

Φρένο στα αρνητικά αποτελέσματα έβαλε η Μόντσα, η οποία επέστρεψε ανανεωμένη μετά τη διακοπή. Χάρη σε μια επιβλητική εμφάνιση επικράτησε 3-0 επί της Φιορεντίνα και ξέφυγε στο +2 από την επικίνδυνη ζώνη, τη στιγμή που οι Βιόλα βυθίστηκαν στην στην 16η θέση της Serie A.

Ο δρόμος της νίκης άνοιξε στο 45΄με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Βαρέλα, προτού ακολουθήσουν δύο ακόμα γκολ μετά την ανάπαυλα. Στο 51΄συγκεκριμένα ο Βαρέλα χτύπησε ξανά για το 2-0, πριν ο Ρόμπινσον δώσει στο σκορ διαστάσεις θριάμβου με το τελικό 3-0 οκτώ λεπτά αργότερα.