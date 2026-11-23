Με αφορμή τις εξαιρετικές εμφανίσεις του Τζολάκη στην Premier League, ο επίσημος λογαριασμός του Conference League δημοσίευσε μια από τις καλύτερες αποκρούσεις που είχε κάνει κόντρα στη Φιορεντίνα.

Ο Κωνσταντής Τζολάκης «κατέβασε ρολά» σε ακόμα ένα παιχνίδι της Χαλ, αυτή τη φορά απέναντι στην Μπράιτον (2-0). Ο Έλληνας τερματοφύλακας ολοκλήρωσε το ματς έχοντας κάνει 7 επεμβάσεις (5 εξ αυτών στο πρώτο ημίχρονο)!

Μετά από αυτήν την εμφάνιση, έφτασε τις 48 συνολικά στην Premier League, παραμένοντας στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας του αγγλικού πρωταθλήματος.

Ο 24χρονος γκολκίπερ φυσικά κι έχει κάνει όλη την Ευρώπη να μιλά για εκείνον, με την UEFA μάλιστα να θυμάται σήμερα μια από τις βραδιές που τον έκαναν να ξεχωρίσει όσο ακόμα έπαιζε για τον Ολυμπιακό.

Ο επίσημος λογαριασμός του Conference League δημοσίευσε μια απόκρουση που είχε κάνει με το κεφάλι, πριν ο Κουαμέ βρει την μπάλα και σκοράρει για τη Φιορεντίνα στον τελικό του 2024.

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