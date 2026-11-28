Δίχως να δυσκολευτεί, η Ίντερ διέλυσε με 4-0 εντός έδρας την Τζένοα και επέστρεψε στις νίκες στη Serie A.

Με εμφατικό τρόπο επέστρεψε η Ίντερ στις νίκες στη Serie A, καθώς διέλυσε με 4-0 εντός έδρας την Τζένοα και βρέθηκε στο -3 από την κορυφή της βαθμολογίας και τη Λάτσιο.

Οι Νερατζούρι καθάρισαν το ματς από το πρώτο ημίχρονο, με τον Μαρτίνες να ανοίγει το σκορ στο 29ο λεπτό και τον Τουράμ να διπλασιάζει τα τέρματά τους στο 40'. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, ο Σούτσιτς ξεχείλωσε περαιτέρω το σκορ, κάνοντας το 3-0 με πέναλτι.

Το δεύτερο 45λεπτο είχε μετατραπεί πλέον σε τυπική διαδικασία, με τον Τουράμ να σκοράρει ξανά στο 54' και τους γηπεδούχους να ρίχνουν εν συνεχεία ρυθμό και το σκορ να μην αλλάζει μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης. Για τους Γενοβέζους, η ήττα αυτή αποτέλεσε απότομη προσγείωση, καθώς προέρχονταν από τέσσερις νίκες σε πέντε ματς.