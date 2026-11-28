Η Λάτσιο του Χρήστου Μανδά παρέμεινε στον νικηφόρο δρόμο, καθώς λύγισε με 2-1 εκτός έδρας την Τορίνο και ξέφυγε προσωρινά στο +5 από τη Ρόμα στην κορυφή της Serie A.

Το όνειρο της Λάτσιο προς την επιστροφή στον θρόνο του ιταλικού ποδοσφαίρου έπειτα από 27 χρόνια συνεχίζεται! Με τον Χρήστο Μανδά να υπερασπίζεται την εστία σε ακόμα ένα παιχνίδι, οι Λατσιάλι αυτή τη φορά πέρασαν και από την έδρα της Τορίνο με 2-1 για να εξασφαλίσουν πως και το πέρας αυτής της αγωνιστικής θα τους βρει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Οι φιλοξενούμενοι έχτισαν βάσεις νίκης από το πρώτο ημίχρονο, αφού οι Πρόβστγκααρντ και Ίσακσεν σκόραραν δις εντός εντός δυο λεπτών (42΄, 44΄) προς το φινάλε του ημιχρόνου για να δώσουν στην ομάδα τους προβάδισμα με 2-0.

Στο 62΄η Τορίνο κατάφερε να μειώσει στο σκορ με κεφαλιά του Τσε Άνταμς, αλλά δεν ήταν ικανή να βάλει μπλόκο στους Ρωμαίους. Το 2-1 παρέμεινε μέχρι το τέλος, με τη Λάτσιο να ξεφεύγει προσωρινά στο ++5 από τη δεύτερη, Ρόμα, αλλά με ματς περισσότερο.