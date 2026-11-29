Ρόμα - Μόντσα 4-0: Οι «τζιαλορόσι» έριξαν τεσσάρα και συνεχίζουν την καταδίωξη της Λάτσιο
Άνετη νίκη πήρε η Ρόμα επί της Μόντσα με το εμφατικό 4-0, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Serie A και συνεχίζει να κυνηγά την πρώτη, Λάτσιο.
Με φόρα μπήκαν στο ματς οι γηπεδούχοι, οι οποίοι βρήκαν δίχτυα μόλις στο 8ο λεπτό, αλλά το τέρμα του Μάλεν δεν μέτρησε. Ο ίδιος όμως δεν σταμάτησε εκεί και στο 12', έκανε το σπριντ και άνοιξε το σκορ για τους «τζιαλορόσι».
Δώδεκα λεπτά αργότερα, ο Μάλεν είχε συμμετοχή και στο δεύτερο γκολ της ομάδας του, έστρωσε στον Σουλέ και εκείνος με τη σειρά του πέτυχε το 2-0, για να έρθει ξανά στο 36' και με ένα εξαιρετικό μακρινό σουτ, διαμόρφωσε το 3-0.
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Με τον ίδιο ρυθμό συνέχισε και στην επανάληψη η Ρόμα, η οποία απείλησε με τον Κάστρο στο 54', ενώ η Μόντσα από την πλευρά της, είχε την ευκαιρία της με την κεφαλιά του Μότα στο 65', η οποία κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι.
Στα υπόλοιπα λεπτά του αγώνα, οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να μειώσουν, αλλά μάταια, καθώς ο Κάστρο με ένα υπέροχο γκολ στο 90+4΄, διαμόρφωσε το τελικό 4-0 για την Ρόμα.
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