Η Ρόμα «σκόρπισε» τη Μόντσα με 4-0 και συνεχίζει το κυνήγι της πρώτης θέσης της Serie A, στην οποία βρίσκεται η Λάτσιο.

Άνετη νίκη πήρε η Ρόμα επί της Μόντσα με το εμφατικό 4-0, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Serie A και συνεχίζει να κυνηγά την πρώτη, Λάτσιο.

Με φόρα μπήκαν στο ματς οι γηπεδούχοι, οι οποίοι βρήκαν δίχτυα μόλις στο 8ο λεπτό, αλλά το τέρμα του Μάλεν δεν μέτρησε. Ο ίδιος όμως δεν σταμάτησε εκεί και στο 12', έκανε το σπριντ και άνοιξε το σκορ για τους «τζιαλορόσι».

Δώδεκα λεπτά αργότερα, ο Μάλεν είχε συμμετοχή και στο δεύτερο γκολ της ομάδας του, έστρωσε στον Σουλέ και εκείνος με τη σειρά του πέτυχε το 2-0, για να έρθει ξανά στο 36' και με ένα εξαιρετικό μακρινό σουτ, διαμόρφωσε το 3-0.

Με τον ίδιο ρυθμό συνέχισε και στην επανάληψη η Ρόμα, η οποία απείλησε με τον Κάστρο στο 54', ενώ η Μόντσα από την πλευρά της, είχε την ευκαιρία της με την κεφαλιά του Μότα στο 65', η οποία κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι.

Στα υπόλοιπα λεπτά του αγώνα, οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να μειώσουν, αλλά μάταια, καθώς ο Κάστρο με ένα υπέροχο γκολ στο 90+4΄, διαμόρφωσε το τελικό 4-0 για την Ρόμα.