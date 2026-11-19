Ο Στράχινια Πάβλοβιτς μίλησε για τη συνεργασία του με τον Σέρτζιο Κονσεϊσάο στη Μίλαν και τράβηξε τα βλέμματα με όσα είπε.

Ο Σέρτζιο Κονσεϊσάο είχε βρεθεί στον πάγκο της Μίλαν για λίγους μήνες τη σεζόν 2024/25 δίχως να τα πάει ιδιαίτερα καλά, μετρώντας μία όγδοη θέση στη Serie A και έναν χαμένο τελικό στο Coppa Italia.

Τώρα, ο Στράχινια Πάβλοβιτς μίλησε για τη συνύπαρξή του με τον Πορτογάλο στους Ροσονέρι και εξαπέλυσε ατάκες που θα συζητηθούν, καθώς περιλάμβαναν από τον... Χίτλερ μέχρι τη Nutella!

Αναλυτικά:

«Ο Κονσεϊσάο απαγόρευσε τη Nutella και από τότε δεν μας έχουν επιτρέψει να την ξαναφάμε. Ήταν… Είναι καλός άνθρωπος, τον συμπαθώ, αλλά είχε μεθόδους τύπου Χίτλερ.

Πηγαίναμε εκτός έδρας για έναν αγώνα και στο ξενοδοχείο ήμασταν χωρισμένοι σε ομάδες: οι ποδοσφαιριστές μαζί και όλοι οι υπόλοιποι ξεχωριστά. Οι επιγονατίδες και οι επιαγκωνίδες ήταν υποχρεωτικές στην προπόνηση, είτε η θερμοκρασία ήταν υπό το μηδέν είτε έφτανε τους 35 βαθμούς. Έπρεπε να τις φοράμε.

Τρεις ημέρες πριν από έναν αγώνα, ορισμένοι ποδοσφαιριστές πήγαν σε μια συναυλία και έμειναν μέχρι τις 23:00. Είχε βοηθούς ή, αν προτιμάτε, κατασκόπους, που τον ενημέρωναν για όσα συνέβαιναν. Έκανε τόσο μεγάλη φασαρία, που κανένας από τους πέντε ή έξι ποδοσφαιριστές δεν επιτράπηκε να αγωνιστεί στο επόμενο παιχνίδι.

Στην πρώτη μας συνάντηση, είχε αργήσει 40 λεπτά. Όλοι οι ποδοσφαιριστές και τα μέλη της διοίκησης τον περίμεναν, ενώ εκείνος βρισκόταν στο γραφείο του. Απλώς ήθελε να δείξει σε όλους ποιος κάνει κουμάντο. Το έκανε επίτηδες».