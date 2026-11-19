Όπως μεταδίδουν οι Ιταλοί, ο Μάικ Μενιάν ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού του και είναι άμεσα διαθέσιμος στη Μίλαν.

Ευχάριστα είναι τα νέα που έλαβε ο Ρούμπεν Αμορίμ και το τεχνικό επιτελείο της Μίλαν, αναφορικά με την κατάσταση του τραυματισμού του Μάικ Μενιάν.

Ο Γάλλος πορτιέρε είχε αποχωρήσει από το παιχνίδι των Τρικολόρ με την Τουρκία (στο ημίχρονο) λόγω ενοχλήσεων που ένιωσε στον προσαγωγό, με αποτέλεσμα η συμμετοχή του στο παιχνίδι της ερχόμενης Πέμπτης (26/11) με τον Ολυμπιακό στο «Καραϊσκάκης» για το Europa League να τεθεί εν αμφιβόλω.

Ωστόσο, βάσει του πιο πρόσφατου update, ο 31χρονος τερματοφύλακας έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του. Μάλιστα, έβγαλε το πρώτο μέρος της σημερινής (19/11) προπόνησης των Ροσονέρι και θα είναι κανονικά διαθέσιμος για τον αγώνα της Κυριακής (22/11) με τη Φροζινόνε στο Σαν Σίρο.

Από εκεί και πέρα, ο Λόφτους-Τσικ θα είναι δεδομένα εκτός με τους Ερυθρόλευκους, όπως και οι Γκάμπια, Τσουκουέζε και Σαλεμάκερς. Αμφίβολοι παραμένουν οι Πάβλοβιτς και Τομόρι.