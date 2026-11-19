Μίλαν: Ξεπέρασε τον τραυματισμό ο Μενιάν, διαθέσιμος με Ολυμπιακό
Ευχάριστα είναι τα νέα που έλαβε ο Ρούμπεν Αμορίμ και το τεχνικό επιτελείο της Μίλαν, αναφορικά με την κατάσταση του τραυματισμού του Μάικ Μενιάν.
Ο Γάλλος πορτιέρε είχε αποχωρήσει από το παιχνίδι των Τρικολόρ με την Τουρκία (στο ημίχρονο) λόγω ενοχλήσεων που ένιωσε στον προσαγωγό, με αποτέλεσμα η συμμετοχή του στο παιχνίδι της ερχόμενης Πέμπτης (26/11) με τον Ολυμπιακό στο «Καραϊσκάκης» για το Europa League να τεθεί εν αμφιβόλω.
Ωστόσο, βάσει του πιο πρόσφατου update, ο 31χρονος τερματοφύλακας έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του. Μάλιστα, έβγαλε το πρώτο μέρος της σημερινής (19/11) προπόνησης των Ροσονέρι και θα είναι κανονικά διαθέσιμος για τον αγώνα της Κυριακής (22/11) με τη Φροζινόνε στο Σαν Σίρο.
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Από εκεί και πέρα, ο Λόφτους-Τσικ θα είναι δεδομένα εκτός με τους Ερυθρόλευκους, όπως και οι Γκάμπια, Τσουκουέζε και Σαλεμάκερς. Αμφίβολοι παραμένουν οι Πάβλοβιτς και Τομόρι.
.@acmilan, escluse lesioni per Mike Maignan. Le ultime in vista della sfida contro il Frosinone https://t.co/NRtj0RsTmE— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) November 19, 2026
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