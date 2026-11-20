Την περίπτωση του Έντρικ εξετάζουν Ρόμα και Μίλαν, με τους Ροσονέρι να είναι έτοιμη να δώσουν γη και ύδωρ για να τον φέρουν στο Μιλάνο!

Στα «ραντάρ» δύο μεγάλων ομάδων της Serie A βρίσκεται ο Έντρικ, καθώς, όπως αναφέρουν ιταλικά ΜΜΕ, τόσο η Μίλαν όσο και η Ρόμα εξετάζουν σοβαρά την περίπτωσή του για τη μεταγραφικο παράθυρο του Ιανουαρίου.

Λόγος, φυσικά, για την αναζήτηση νέας ποδοσφαιρικής στέγης είναι το γεγονός ότι ο νεαρός Βραζιλιάνος δεν έχει βρει μέχρι στιγμής τον χώρο που θα ήθελε στη Ρεάλ Μαδρίτης. Έτσι, οι δύο σύλλογοι θέλουν να του δώσουν τον χρόνο συμμετοχής που αναζητά. Βέβαια, η μεταγραφή μόνο φθηνή δεν θα είναι, αφού η «Βασίλισσα» φέρεται να ζητά ένα ποσό ανάμεσα στα 60 και τα 70 εκατομμύρια ευρώ για τον νεαρό, ο οποίος πέρυσι αγωνίστηκε ως δανεικός στη Λιόν.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η Μίλαν, που θέλει να φέρει πρωτοκλασάτους παίκτες, δείχνει διατεθειμένη να προχωρήσει, με το deal να φτάνει τα 60 εκατ. ευρώ και άλλα 10 εκατ. σε μπόνους.Η Ρόμα, από την άλλη, δεν έχει εγκαταλείψει την υπόθεση και οι Τζιαλορόσι παραμένουν στο παιχνίδι. Το πρόβλημα βέβαια για τις δύο ομάδες είναι πως ο Μουρίνιο δεν φαίνεται διατεθειμένος να αποχωριστεί εύκολα τον 20χρονο επιθετικό. Αφου αν και δεν του δίνει όσο χρόνο θα ήθελε ο «special one» εξακολουθεί να πιστεύει στις δυνατότητές του και δεν θέλει να χάσει έναν ποδοσφαιριστή που θεωρεί πως έχει πολλά να προσφέρει.