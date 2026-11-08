Η Ίντερ επικράτησε 2-0 εντός έδρας της Κόμο του Τάσου Δουβίκα και την... προσγείωσε μετά το 9-1 στη Λανς.

Μετά από έξι συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις και το εκκωφαντικό 9-1 στη Λανς, η Κόμο... προσγειώθηκε, με την Ίντερ να τη νικά 2-0 εντός έδρας και να επιστρέφει στα θετικά αποτελέσματα στη Serie A.

Οι Νερατζούρι μπήκαν πολύ δυνατά στο ματς και προηγήθηκαν στο δωδέκατο λεπτό με προβολή του Εσπόσιτο μετά από γύρισμα του Σπενς, ενώ στο 19' ήρθε και το δεύτερο γκολ, με τον Τουράμ να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με δυνατό σουτ μετά από αναμπουμπούλα στην αντίπαλη άμυνα.

Παρότι είχε άπλετο χρόνο, η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας απέτυχε να βρει αντίδραση, μένοντας στο μηδέν για πρώτη φορά μετά από έναν μήνα. Βασικός για τους ηττημένους ο Τάσος Δουβίκας, που αγωνίστηκε σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, δίχως να καταφέρει να βοηθήσει την Κόμο.