Γιουβέντους: Έρχεται ΑΜΚ – Πόσα λεφτά θα πάνε σε μεταγραφές
Οι άνθρωποι της Γιουβέντους ψάχνουν τον τρόπο να επαναφέρουν τον σύλλογο στις επιτυχίες, με τους μετόχους του κλαμπ να συνεδριάζουν και να εγκρίνουν τα... νούμερα της σεζόν 2025/26, κατά την οποία σημειώθηκαν απώλειες ύψους 66 εκατομμυρίων ευρώ, δίνοντας παράλληλα το πράσινο φως για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που θα φτάσει τα 250 εκατομμύρια.
Όπως αναφέρει η Gazzetta dello Sport, εξ αυτών, τα εκατό θα δοθούν για τη μεταγραφική ενίσχυση της ομάδας, με τον γενικό διευθυντή των Μπιανκονέρι, Τζοβάνι Καρνεβάλι, να υπόσχεται «αφοσίωση και σοβαρότητα» ενόψει του μεταγραφικού παραθύρου του Ιανουαρίου.
Υπενθυμίζεται πως τη δεδομένη χρονική στιγμή, η Βέκια Σινιόρα είναι μόλις έβδομη στη βαθμολογία της Serie A και στο -11 από την κορυφή, την ώρα που έχει επτά βαθμούς στη League Phase του Europa League.
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