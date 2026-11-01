Η... απομόνωση έφερε αποτελέσματα, αφού η Γιουβέντους πήρε το ντέρμπι (2-0) κόντρα στη Νάπολι και ανέπνευσε βαθμολογικά.

Η Γιουβέντους έβγαλε αντίδραση μετά τα τελευταία αρνητικά αποτελέσματα και επέστρεψε στις επιτυχίες, επικρατώντας με 2-0 της Νάπολι στο Τορίνο. Οι Μπιανκονέρι μετά την... απομόνωση παρουσιάστηκαν σοβαροί και διατήρησαν την επαφή με την τετράδα. Οι φιλοξενούμενοι ολοκλήρωσαν την αναμέτρηση με δέκα ποδοσφαιριστές, λόγω της αποβολής του Μαριανούτσι.

Η Γιουβέντους μπήκε στο ματς με σημαντική ευκαιρία, αλλά η κεφαλιά του Καμπάλ βρήκε το δοκάρι. Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, ο Αλαϊμπέγκοβιτς δοκίμασε ξανά την τύχη του με διαγώνιο σουτ από τα όρια της περιοχής, αναγκάζοντας τον Μερέτ σε δύσκολη επέμβαση. Η λύση για τους γηπεδούχους ήρθε στο 70ο λεπτό, όταν ο Κόλο Μουανί δεν κατάφερε να τροφοδοτήσει σωστά τον Αλαϊμπέγκοβιτς, ο νεαρός Βόσνιος όμως πήρε την κατάσταση στα... πόδια του του και με ένα ασύλληπτο σουτ έξω από την περιοχή πέτυχε το 1-0.

#JuveNapoli TONIGHT JUVENTUS HAS OPENED THE SCORE AGAINST NAPOLI THANKS TO A INCREDIBLE GOAL BY KERIM ALAJBEGOVIC WHAT A STRIKE https://t.co/71JsGZtdiA November 1, 2026

Η Νάπολι προσπάθησε να αντιδράσει, όμως τα πράγματα έγιναν ακόμη πιο δύσκολα, καθώς ο Λούκα Μαριανούτσι αντίκρισε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα του. Η Γιουβέντους εκμεταλλεύτηκε την αριθμητική της υπεροχή και έδωσε τη χαριστική βολή στο παιχνίδι με ένα ακόμη εξαιρετικό γκολ. Ο Ζερεμί Μπογκά έγινε αποδέκτης της μπάλας έξω από την περιοχή και με ένα υπέροχο δεξί σουτ διαμόρφωσε το 2-0.

Aποτελέσματα

Μπολόνια - Μόντσα 2-1

Ουντινέζε - Ρόμα 2-5

Μίλαν - Ιντερ 3-1

Κόμο - Βενέτσια 1-0

Φροζινόνε - Τορίνο 2-0

Λάτσιο - Κάλιαρι 2-1

Λέτσε - Τζένοα 1-2

Γιουβέντους - Νάπολι 2-0

Σασουόλο - Φιορεντίνα 2/11

Αταλάντα - Πάρμα 2/11

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ SERIE A