Αλέγκρι: «Τρίζει» η καρέκλα του στη Νάπολι
Η ήττα από τη Γιουβέντους όπως είναι λογικό φέρνει τον Μαξ Αλέγκρι σε πολύ δύσκολη θέση. Η Νάπολι δεν... πείθει και η διοίκηση όπως αναφέρει η «Gazzetta dello sport» εξετάζει ήδη τους διαδόχους του.
Η υπομονή φαίνεται πως εξαντλείται στο στρατόπεδο των «παρτενοπέι». Η ήττα από τη Κυρία του Τορίνο (2-0), ήταν ένα ακόμη «χαστούκι», με τους αριθμούς να αποτυπώνουν μια πορεία που δεν θυμίζει σε καμία περίπτωση τη Νάπολι της περσινής σεζόν. Συγκεκριμένα σε δέκα αγωνιστικές στη Serie A, η Νάπολι μετρά μόλις 14 βαθμούς, έχοντας ήδη γνωρίσει τέσσερις ήττες. Έτσι η διοίκηση κοιτάζει την επόμενη μέρα και ο Αλέγκρι γνωρίζει πως ο χρόνος δεν λειτουργεί πλέον υπέρ του.
Σύμφωνα με το εν λόγω ρεπορτάζ έχουν πέσει στο τραπέζι τέσσερα ονόματα, με τον Τιάγκο Μότα να φιγουράρει στην πρώτη θέση. Ο πρώην τεχνικός της Γιουβέντους αποτελεί μια επιλογή που αρέσει στον πρόεδρο της Νάπολι, Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις.
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Στα «ρανταρ» βρίσκονται επίσης ο Στέφανο Πιόλι και ο Σέρτζιο Κονσεϊσάο. Τέλος, υπάρχει και το όνομα του Βιντσέντσο Μοντέλα. Ο Ιταλός τεχνικός, με καταγωγή από τη Νάπολη, που δεν φόρεσε ποτέ τη φανέλα των «παρτενοπέι» ως ποδοσφαιριστής!
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