Τεσσάρα η Νάπολι, νέα ήττα η Γιουβέντους!

Η Νάπολι διέλυσε με 4-1 τη Μόντσα εκτός έδρας και πήρε βαθμολογική ανάσα. Η Γιουβέντους... επέστρεψε στις ήττες και η παραμονή Σπαλέτι είναι δύσκολη.

Η Νάπολι διέλυσε με 4-1 τη Μόντσα εκτός έδρας παίρνοντας έτσι βαθμολογική ανάσα. Παράλληλα, ο Ράσμους Χόιλουντ επέστρεψε στα γκολ έπειτα από οκτώ αγώνες. Πλήγμα ο τραυματισμός του Λομπότκα.

Οι Παρτενοπέι άνοιξαν το σκορ με τον Δανό επιθετικό, όμως η Μόντσα ισοφάρισε πριν από την ανάπαυλα με κεφαλιά του Γκουστάβο Βαρέλα. Καλύτερη η Νάπολι στην επανάληψη, μπήκε πιο δυνατά και δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης. Στο 48ο λεπτό ο Ματέο Πολιτάνο εκμεταλλεύτηκε λάθος στην αντίπαλη άμυνα και σκόραρε με εξαιρετικό τελείωμα. Στο 62' ο Ράφα Μαρίν διεύρυνε το προβάδισμα με κεφαλιά έπειτα από κόρνερ του Πολιτάνο, ενώ στο 67ο λεπτό ο Κέβιν Ντε Μπρόινε διαμόρφωσε το 4-1, αξιοποιώντας την εξαιρετική πάσα του Λανγκ. Ωστόσο, η νίκη επισκιάστηκε από τον τραυματισμό του Στάνισλαβ Λομπότκα, ο οποίος αποχώρησε με φορείο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις.

Η Τζένοα βύθισε ξανά την Γιουβέντους σε κρίση, επικρατώντας με 2-0 εντός έδρας. Οι Γενοβέζοι έστεικαν στο -11 από την κορυφή τη Μεγάλη Κυρία και η παραμονή του Σπαλέτι στον πάγκο ολοένα και δυσκολεύει. Ο Εχιζίμπουε άνοιξε το σκορ, εκμεταλλευόμενος την ασίστ Μπαλντάντσι, ενώ στο 28ο λεπτό ο τελευταίος διπλασίασε τα τέρματα των γηπεδούχων, έπειτα από κλέψιμο του Βιτίνια και νέα αδράνεια της άμυνας των φιλοξενούμενων.

Η Γιουβέντους δυσκολεύτηκε να αντιδράσει, παρουσιάζοντας προβλήματα στην ανάπτυξη και ελάχιστες ουσιαστικές απειλές προς την αντίπαλη εστία. Παρά τις αλλαγές του Λουτσιάνο Σπαλέτι στο δεύτερο ημίχρονο, η εικόνα της Γιουβέντους δεν βελτιώθηκε αισθητά. Η μεγαλύτερη ευκαιρία της ήρθε στις καθυστερήσεις, όταν εκτέλεση φάουλ του Κόπμαϊνερς, η μπάλα βρήκε το οριζόντιο δοκάρι.