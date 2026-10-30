Ο Μοιζέ Κεν παρουσίασε επιπλοκές στην αποθεραπεία του και θα αναγκαστεί να μείνει εκτός για ακόμα 5 εβδομάδες, γεγονός που τον αποκλείει από το ρόστερ απέναντι στην ΑΕΚ.

Νέος «πονοκέφαλος» δημιουργήθηκε για την Κόμο, του Τάσου Δουβίκα, ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης με την ΑΕΚ (24/11) για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League, καθώς ο Μοιζέ Κεν τέθηκε εκτός των πλάνων του Σεσκ Φάμπρεγας.

Ο Ιταλός διεθνής επιθετικός που αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι από τη Φιορεντίνα, για να ηγηθεί στην επιθετική γραμμή, στάθηκε ιδιαίτερα άτυχος από την αρχή της σεζόν. Ένας επίμονος τραυματισμός στην κνήμη, τον κράτησε εκτός αγωνιστικής δράσης για περισσότερο από έναν μήνα, και παρότι όλα έδειχναν πως πλησιάζει η επιστροφή του, η αποθεραπεία του παρουσίασε επιπλοκές.

Η ιταλική ομάδα επιβεβαίωσε ότι ο ποδοσφαιριστής θα χρειαστεί να παραμείνει εκτός γηπέδων για περίπου πέντε ακόμα εβδομάδες. Αυτό σημαίνει πως ο 26χρονος χάνει το παιχνίδι με την Ένωση, υποχρεώνοντας τον Φάμπρεγας να αναζητήσει εναλλακτικές λύσεις για την επιθετική γραμμή της ομάδας του.

Η ανακοίνωση της Κόμο:

«Η Κόμο 1907 ανακοινώνει ότι ο ποδοσφαιριστής Μόιζε Κεν υποβλήθηκε σε θεραπεία στο Ινστιτούτο Cugat στη Βαρκελώνη, με στόχο την πλήρη αποκατάστασή του από τον πρόσφατο τραυματισμό του στην κνήμη.

Η θεραπεία πραγματοποιήθηκε με επιτυχία. Ο χρόνος αποθεραπείας εκτιμάται περίπου στις πέντε εβδομάδες, ενώ η κατάστασή του θα αξιολογείται καθημερινά, ανάλογα με την κλινική του πορεία.

Η ομάδα θα ήθελε να ευχαριστήσει τον Dr. Cugat και το επιτελείο του και εύχεται στον Μόιζε ταχεία ανάρρωση και γρήγορη επιστροφή στους αγωνιστικούς χώρους».