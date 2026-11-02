Φάμπρεγκας: «Ο Δουβίκας κάνει εξαιρετικές κινήσεις»

Συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα για την Κόμο στην Seria A, με τον Σεσκ Φάμπρεγκας να κάνει δηλώσεις αργότερα για την ετοιμότητα του Τάσου Δουβίκα.

Η Κόμο η οποία είναι αντίπαλος της ΑΕΚ στην League Phase του Champions League και φιλοξενεί την Ένωση στις (24/11) συνέχισε με νίκη απέναντι τελευταία βαθμολογικά Βενέτσια (1-0). Ο... δικός μας Τάσος Δουβίκας, όπου ανανέωσε το συμβόλαιό του μέχρι το 2031, ήταν αυτός που κέρδισε το πέναλτι και σχολιάστηκε από τον Σεσκ Φάμπρεγκας μετά τη σέντρα.

Ο Έλληνας στράικερ πριν λίγες μέρες έβαλε την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο, πραγματοποιώντας και φέτος τρομερές εμφανίσεις, όντας βασικό γρανάζι για την «μηχανή» του Φάμπρεγκας. Ο Ισπανός τεχνικός έχει σε μεγάλη εκτίμηση τον 26χρονο επιθετικό σε δηλώσεις μίλησε για την αγωνιστική κατάσταση του Δουβίκα αλλά και το κατά πόσο είναι έτοιμος για το ματς της Τετάρτης (4/11, 22:00) απέναντι στην Λάνς.

Ο Δουβίκας μπορεί να μην σκόραρε αλλά ήταν εκείνος που κέρδισε το πέναλτι για την νίκη της Κόμο και όπως δήλωσε ο Ισπανός τεχνικός είναι σαν να πέτυχε γκολ τονίζοντας ότι ένας επιθετικός κρίνεται για τις ευκαιρίες που δημιουργεί. Εκείνος βλέπει στον Τάσο Δουβίκα πολλές εξαιρετικές κινήσεις.

«Δεν μπορώ να σας απαντήσω αν ο Δουβίκας θα τα καταφέρει ή όχι. Πρέπει να δούμε ποιος θα έχει περισσότερη ενέργεια αύριο, όταν ξυπνήσει. Εγώ βλέπω πάρα πολλές εξαιρετικές κινήσεις από τον Δουβίκα. Μερικές φορές κρίνουμε έναν επιθετικό από τις ευκαιρίες που δημιουργεί. Σήμερα δεν το είδαμε αυτό, αλλά πιστέψτε με, κέρδισε ένα πέναλτι και είναι σαν να πέτυχε ένα γκολ», δήλωσε ο Σεσκ Φάμπρεγας.