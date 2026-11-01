Οι οπαδοί της Ίντερ έχασαν την υπομονή τους και επέκριναν τη στάση των παικτών της ομάδας τους, μετά την ήττα των Νερατζούρι με 3-1 από τη Μίλαν.

Το χθεσινοβραδινό (31/10) ντέρμπι του Μιλάνου βάφτηκε... κόκκινο, με τη Μίλαν να πετυχαίνει μία σπουδαία νίκη με σκορ 3-1 και να επεκτείνει το αήττητο σερί που έχει κόντρα στην συμπολιτίσσα στους 10 αγώνες.

Η εικόνα των Νερατζούρι στην αναμέτρηση ήταν αρκετά μέτρια και μάλιστα, με το σφύριγμα της λήξης, οι παίκτες του Κίβου αποχώρησαν αμέσως για τα αποδυτήρια, χωρίς να χαιρετήσουν τους οπαδούς της ομάδας που βρέθηκαν στο Σαν Σίρο για να τους υποστηρίξουν, όπως συνηθίζεται.

Η κίνηση αυτή, σε συνδυασμό με την εικονά των παικτών στον αγωνιστικό χώρο, εξόργισε αρκετά τους οργανωμένους οπαδούς της Ίντερ, τους «Curva Nord», οι οποίοι σήκωσαν ένα πάνο κατά την έξοδο τους από το στάδιο και τα... έψαλλαν στους παίκτες.

«Ένα Derby που χάσαμε χωρίς να παίξουμε. Ούτε τα α@#$%ια να μας χαιρετήσετε», έγραφε το πανό των ultras, οι οποίοι βρήκαν ευκαιρία να εκφράσουν τη δυσαρέσκεια τους για τα όσα συμβαίνουν στην ομάδα, εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου.