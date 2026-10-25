Σε πραγματικό θρίλερ εξελίχθηκε η αναμέτρηση της Αταλάντα με τη Φροζινόνε (4-4), με τις δύο ομάδες να προσφέρουν θέαμα βρίσκοντας οκτώ φορές τον δρόμο για τα δίχτυα, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής.

Σε ένα παιχνίδι με τρελό ρυθμό και οκτώ γκολ, Αταλάντα και Φροζινόνε αναδείχθηκαν ισόπαλες (4-4),κρατώντας την αγωνία μέχρι το τέλος στην 8η «στροφή» της Serie A. Αμφότερες πέτυχαν από τέσσερα γκολ και δεν σταμάτησαν να πιέζουν μέχρι τη λήξη.

Η Φροζινόνε αιφνιδίασε τoυς γηπεδούχους μόλις στο πρώτο λεπτό, όταν ο Σμιτ εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Έντερσον και έκανε το 0-1. Η απάντηση των Μπεργκαμασκι ήρθε στο 14’ με τον Κρστόβιτς, αλλά τέσσερα λεπτά αργότερα ο Σμιτ χτύπησε ξανά, δίνοντας και πάλι το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους.

Η Dea έφερε το παιχνίδι στα ίσα στο 32’ με πέναλτι του Έντερσον, ενώ στο 45’ ο Κρστόβιτς πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ και έβαλε την ομάδα του μπροστά με 3-2.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον ίδιο τρελό ρυθμό και τις δύο ομάδες να επιστρέφουν από την ανάπαυλα με το πόδι στο γκάζι. Ο Κάλο ισοφάρισε σε 3-3 στο 48’, όμως η Αταλάντα απάντησε σχεδόν αμέσως, με τον Έλμας να γράφει το 4-3 στο 50’. Η Φροζινόνε δεν τα παράτησε και δικαιώθηκε στο 82’, όταν ο Τέρζιτς σούταρε, η μπάλα κόντραρε και κατέληξε στα δίχτυα για το 4-4.

Μετά την... μοιρασία αυτή η Φροζινόνε ανέβηκε στην 6η θέση της Serie A, ενώ στον αντίποδα η Αταλάντα έπεσε στην 10η.