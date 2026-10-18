Η Μίλαν μπορεί να πέταξε το προβάδισμα με 3-0 απέναντι στην Αταλάντα, μπορεί να αγχώθηκε για το σφύριγμα της λήξης, αλλά στο τέλος επικράτησε 3-2 κι ανέβηκε στην 4η θέση.

Ένα φαινομενικά εύκολο βράδυ για τη Μίλαν απέκτησε χροιά θρίλερ μέχρι το φινάλε. Οι Ροσονέρι, άλλωστε, παραχαλάρωσαν μετά το προβάδισμα με 3-0, επέτρεψαν στην Αταλάντα να μειώσει τη διαφορά στο γκολ, αλλά με το τελικό 3-2 επέστρεψαν στις νίκες κι ανέβηκαν στην 4η θέση της Serie A.

Οι γηπεδούχοι είδαν το γκολ του Πούλισικ να ακυρώνεται για οφσάιντ στο 13΄, όμως δέκα λεπτά αργότερα κέρδισαν πέναλτι που μετέτρεψε στο 1-0 ο Γκονζάλο Ράμος για να ανοίξει το σκορ. Οι Ροσονέρι, ωστόσο, δεν ήταν ικανοποιημένοι από το εύθραυστο προβάδισμα, έψαξαν για ένα δεύτερο τέρμα και τελικά το βρήκαν στο 43΄ με τον Ραμπιό. Σε εκείνο το σημείο ο Γάλλος πάτησε επικίνδυνα περιοχή κι εκτέλεσε στην κλειστή γωνία για το 2-0.

Στο 57΄ο Γκονζάλο Ράμος δεν κατάφερε να σκοράρει από την άσπρη βούλα, όμως από το κόρνερ που ακολούθησε η Μίλαν βρήκε το τρίτο γκολ. Έπειτα από την εκτέλεση , ο Ραμπιό πήρε την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι και ο Τζιλά με δεύτερη κεφαλιά βρήκε δίχτυα για το 3-0. Με το σκορ σε αυτά τα επίπεδα, η Μίλαν κατέβασε διακόπτες κι επέτρεψε στην Αταλάντα να επιστρέψει στο ματς.

Αρχικά στο 66΄ο Γκαετάνο τσίμπησε τη μπάλα στην καρδιά της άμυνας κι εκτέλεσε τον Μενιάν στο τετ-α-τετ για να μειώσει σε 3-1, ενώ στο 81΄ο Κρστόβιτς επανέφερε το άγχος στο «Σαν Σίρο» όταν σκόραρε για το 3-2 με πλασέ από το ύψος του πέναλτι. Οι γηπεδούχοι πάντως γλίτωσαν την πλήρη ψυχρολουσία και κράτησαν το υπέρ τους αποτέλεσμα μέχρι το φινάλε, το οποίος τους ανέβασε στην πρώτη τετράδα της Serie A.