Ο Παναθηναϊκός με τη νίκη του 5-1 επί της Καϊράτ Αλμάτι έχει το απόλυτο και είναι στην κορυφή της βαθμολογίας στη διαφορά των γκολ. Τα αποτελέσματα και η τρίτη αγωνιστική.

Ο Παναθηναϊκός όχι μόνο νίκησε στο Αλμάτι την Καϊράτ, αλλά έβαλε και πέντε γκολ, γεγονός που τον φέρνει στην κορυφή της League Phase του Conference League μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης αγωνιστικής.

Οι πράσινοι είναι στο +5 στα γκολ, ενώ η Λουγκάνο, που διέλυσε τη Χετάφε στην Ισπανία είναι στο +4, όπως και οι Μπραν, Τράμπζονσπορ. Οι ομάδες που αναφέραμε έχουν το απόλυτο, όπως και οι Τβέντε, Σιντ Τρούιντεν, Μονακό, Χάιντουκ Σπλιτ.

Θυμίζουμε ότι οι πρώτοι οκτώ περνούν στη φάση των «16» και από τις θέσεις 9-24 θα γίνουν playoffs με τη ρεβάνς στην έδρα των ομάδων που είναι στις θέσεις 9-16.

Τα αποτελέσματα

Καϊράτ Αλμάτι - Παναθηναϊκός 1-5

Ερυθρός Αστέρας - Κοπεγχάγη 2-2

Τράμπζονσπορ - Χαρτς 2-0

Πάφος - Ρίγα 1-1

Νόρντζελαντ - ΤΣΣΚΑ Σόφιας 2-2

Ζαλγκίρις - Μπραν 1-4

Γιάμπλονετς - Μπράιτον 0-0

Ίντερ Εσκάλδες - Ουν. Κραϊόβα 1-3

Ιμπέρια Τιφλ. - Μιάλμπι 1-1

Χετάφε - Λουγκάνο 2-5

Τουν - Χάιντουκ 0-1

Μονακό - Φράιμπουργκ 3-0

Μπόρατς - Κουόπιο 2-0

Μίντιλαντ - Σιντ Τρούιντεν 0-1

Μπράγκα - Γάνδη 2-0

Άγιαξ - Αταλάντα 2-0

Άαρχους - Εγκνάτια 1-1

Λίνκολν Ρεντ Ιμπς - Τβέντε 1-4

Η βαθμολογία

Ομ. ΓΚ.Υ.-ΓΚ.Κ. ΒΑΘΜ.

Παναθηναϊκός 7-2 6

Λουγκάνο 8-4 6

Μπραν 6-2 6

Τράμπζονσπορ 6-2 6

Τβέντε 5-1 6

Μονακό 5-1 6

Σιντ Τρούιντεν 3-0 6

Χάιντουκ 3-1 6

----------------------------

Μπράιτον 4-0 4

Κοπεγχάγη 5-2 4

Ουν. Κραϊόβα 4-2 4

Μιάλμπι 3-1 4

Άγιαξ 3-2 3

Μπόρατς 3-2 3

Αταλάντα 3-3 3

Μπράγκα 2-3 3

--------------------------------

Γάνδη 1-2 3

Φράιμπουργκ 3-5 3

Νόρτζελαντ 3-3 2

Εγκνάτια 2-2 2

Ρίγα 2-2 2

Ερυθρός Αστέρας 4-5 1

ΤΣΣΚΑ Σόφιας 3-4 1

Γιάμπλονετς 2-3 1

---------------------------------

Μίντιλαντ 1-2 1

Άαρχους 1-2 1

Πάφος 2-4 1

Χαρτς 1-3 1

Ιμπέρια Τιφλ. 1-3 1

Χετάφε 3-6 1

Καϊράτ 2-6 1

Τουν 0-2 0

Λίνκολν Ρεντ Ιμπς 2-6 0

Κουόπιο 2-6 0

Ιντερ Εσκάλδες 1-5 0

Ζαλγκίρις 1-8 0

🇬🇷 Panathinaikos leads the pack after MD2! 8 teams with perfect 6/6 pts! 🇪🇸 Getafe and 🇩🇰 Midtjylland surprisingly with only 1 point... https://t.co/dzItywGKEf — Football Meets Data (@fmeetsdata) October 22, 2026

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού

Παναθηναϊκός – Μπόρατς Μπάνια Λούκα 2-1

Καϊράτ Αλμάτι – Παναθηναϊκός 1-5

Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Πέμπτη 5 Νοεμβρίου – 22:00)

Νόρντζελαντ – Παναθηναϊκός (Πέμπτη 26 Νοεμβρίου – 22:00)

Φράιμπουργκ – Παναθηναϊκός (Πέμπτη (10 Δεκεμβρίου – 19:45)

Παναθηναϊκός – Μπράιτον (Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου – 22:00)

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής (5 Νοεμβρίου)

Αταλάντα - Καϊράτ Αλμάτι 19:45

Μίντιλαντ - Άγιαξ 19:45

Ερυθρός Αστέρας - Ίντερ Εσκάλδες 19:45

Κουόπιο - Γάνδη 19:45

Λίνκολν Ρεντ Ιμπς - Χάιντουκ Σπλιτ 19:45

Τράμπζονσπορ - Φράιμπουργκ 19:45

Άαρχους - Μπράγκα 19:45

Τουν - Χαρτς 19:45

Μιάλμπι - Μπόρατς 19:45

Μονακό - Νόρτζελαντ 22:00

Κοπεγχάγη - Ιμπέρια Τιφλ. 22:00

Παναθηναϊκός - ΤΣΣΚΑ Σόφιας 22:00

Λουγκάνο - Ζαλγκίρις 22:00

Χετάφε - Μπράιτον 22:00

Τβέντε - Πάφος 22:00

Σιντ Τρούιντεν - Μπραν 22:00

Ουν. Κραϊόβα - Εγκνάτια 22:00

Ρίγα - Γιάμπλονετς 22:00

Τα κριτήρια ισοβαθμίας

Σε περίπτωση ισοβαθμίας τα κριτήρια, σύμφωνα με την UEFA, είναι τα εξής:

Καλύτερη διαφορά τερμάτων στη League Phase

Καλύτερη επίθεση στη League Phase

Καλύτερη εκτός έδρας επίθεση στη League Phase

Μεγαλύτερος αριθμός νικών στη League Phase

Μεγαλύτερος αριθμός εκτός έδρας νικών στη League Phase

Μεγαλύτερος συνολικός αριθμός βαθμών που συγκέντρωσαν οι αντίπαλοι στη League Phase

Καλύτερη συνολική διαφορά τερμάτων των αντιπάλων στη League Phase

Καλύτερη επίθεση των αντίπαλων στη League Phase

Χαμηλότερο σύνολο πόντων πειθαρχικού ελέγχου (κίτρινες και κόκκινες κάρτες που δέχθηκαν παίκτες και αξιωματούχοι της ομάδας σε όλους τους αγώνες της φάσης του πρωταθλήματος (κόκκινη κάρτα = 3 πόντοι, κίτρινη κάρτα = 1 πόντος, αποβολή λόγω δύο κίτρινων καρτών στον ίδιο αγώνα = 3 πόντοι)

Υψηλότερος συντελεστής ranking

Οι νοκ άουτ φάσεις του Conference

Playoffs (κλήρωση 15/1/27)

1ο ματς: 18 Φεβρουαρίου 2027

2ο ματς: 25 Φεβρουαρίου 2027

Φάση των 16 (κλήρωση 26/2/27)

1ο ματς: 11 Μαρτίου 2027

2ο ματς: 18 Μαρτίου 2027

Προημιτελικά

1ο ματς: 8 Απριλίου 2027

2ο ματς: 15 Απριλίου 2027

Ημιτελικά

1ο ματς:29 Απριλίου 2027

2ο ματς: 6 Μαΐου 2027

Τελικός

2 Ιουνίου 2027 στην Κωνσταντινούπολη (Γήπεδο Μπεσίκτας)

