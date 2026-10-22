Βαθμολογία Conference: Ο Παναθηναϊκός στην κορυφή!
- Τα αποτελέσματα
- Η βαθμολογία
- Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού
- Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής (5 Νοεμβρίου)
- Τα κριτήρια ισοβαθμίας
- Οι νοκ άουτ φάσεις του Conference
Ο Παναθηναϊκός όχι μόνο νίκησε στο Αλμάτι την Καϊράτ, αλλά έβαλε και πέντε γκολ, γεγονός που τον φέρνει στην κορυφή της League Phase του Conference League μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης αγωνιστικής.
Οι πράσινοι είναι στο +5 στα γκολ, ενώ η Λουγκάνο, που διέλυσε τη Χετάφε στην Ισπανία είναι στο +4, όπως και οι Μπραν, Τράμπζονσπορ. Οι ομάδες που αναφέραμε έχουν το απόλυτο, όπως και οι Τβέντε, Σιντ Τρούιντεν, Μονακό, Χάιντουκ Σπλιτ.
Θυμίζουμε ότι οι πρώτοι οκτώ περνούν στη φάση των «16» και από τις θέσεις 9-24 θα γίνουν playoffs με τη ρεβάνς στην έδρα των ομάδων που είναι στις θέσεις 9-16.
Τα αποτελέσματα
Καϊράτ Αλμάτι - Παναθηναϊκός 1-5
Ερυθρός Αστέρας - Κοπεγχάγη 2-2
Τράμπζονσπορ - Χαρτς 2-0
Πάφος - Ρίγα 1-1
Νόρντζελαντ - ΤΣΣΚΑ Σόφιας 2-2
Ζαλγκίρις - Μπραν 1-4
Γιάμπλονετς - Μπράιτον 0-0
Ίντερ Εσκάλδες - Ουν. Κραϊόβα 1-3
Ιμπέρια Τιφλ. - Μιάλμπι 1-1
Χετάφε - Λουγκάνο 2-5
Τουν - Χάιντουκ 0-1
Μονακό - Φράιμπουργκ 3-0
Μπόρατς - Κουόπιο 2-0
Μίντιλαντ - Σιντ Τρούιντεν 0-1
Μπράγκα - Γάνδη 2-0
Άγιαξ - Αταλάντα 2-0
Άαρχους - Εγκνάτια 1-1
Λίνκολν Ρεντ Ιμπς - Τβέντε 1-4
Η βαθμολογία
Ομ. ΓΚ.Υ.-ΓΚ.Κ. ΒΑΘΜ.
Παναθηναϊκός 7-2 6
Λουγκάνο 8-4 6
Μπραν 6-2 6
Τράμπζονσπορ 6-2 6
Τβέντε 5-1 6
Μονακό 5-1 6
Σιντ Τρούιντεν 3-0 6
Χάιντουκ 3-1 6
----------------------------
Μπράιτον 4-0 4
Κοπεγχάγη 5-2 4
Ουν. Κραϊόβα 4-2 4
Μιάλμπι 3-1 4
Άγιαξ 3-2 3
Μπόρατς 3-2 3
Αταλάντα 3-3 3
Μπράγκα 2-3 3
--------------------------------
Γάνδη 1-2 3
Φράιμπουργκ 3-5 3
Νόρτζελαντ 3-3 2
Εγκνάτια 2-2 2
Ρίγα 2-2 2
Ερυθρός Αστέρας 4-5 1
ΤΣΣΚΑ Σόφιας 3-4 1
Γιάμπλονετς 2-3 1
---------------------------------
Μίντιλαντ 1-2 1
Άαρχους 1-2 1
Πάφος 2-4 1
Χαρτς 1-3 1
Ιμπέρια Τιφλ. 1-3 1
Χετάφε 3-6 1
Καϊράτ 2-6 1
Τουν 0-2 0
Λίνκολν Ρεντ Ιμπς 2-6 0
Κουόπιο 2-6 0
Ιντερ Εσκάλδες 1-5 0
Ζαλγκίρις 1-8 0
🇬🇷 Panathinaikos leads the pack after MD2! 8 teams with perfect 6/6 pts! 🇪🇸 Getafe and 🇩🇰 Midtjylland surprisingly with only 1 point... https://t.co/dzItywGKEf— Football Meets Data (@fmeetsdata) October 22, 2026
Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού
Παναθηναϊκός – Μπόρατς Μπάνια Λούκα 2-1
Καϊράτ Αλμάτι – Παναθηναϊκός 1-5
Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Πέμπτη 5 Νοεμβρίου – 22:00)
Νόρντζελαντ – Παναθηναϊκός (Πέμπτη 26 Νοεμβρίου – 22:00)
Φράιμπουργκ – Παναθηναϊκός (Πέμπτη (10 Δεκεμβρίου – 19:45)
Παναθηναϊκός – Μπράιτον (Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου – 22:00)
Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής (5 Νοεμβρίου)
Αταλάντα - Καϊράτ Αλμάτι 19:45
Μίντιλαντ - Άγιαξ 19:45
Ερυθρός Αστέρας - Ίντερ Εσκάλδες 19:45
Κουόπιο - Γάνδη 19:45
Λίνκολν Ρεντ Ιμπς - Χάιντουκ Σπλιτ 19:45
Τράμπζονσπορ - Φράιμπουργκ 19:45
Άαρχους - Μπράγκα 19:45
Τουν - Χαρτς 19:45
Μιάλμπι - Μπόρατς 19:45
Μονακό - Νόρτζελαντ 22:00
Κοπεγχάγη - Ιμπέρια Τιφλ. 22:00
Παναθηναϊκός - ΤΣΣΚΑ Σόφιας 22:00
Λουγκάνο - Ζαλγκίρις 22:00
Χετάφε - Μπράιτον 22:00
Τβέντε - Πάφος 22:00
Σιντ Τρούιντεν - Μπραν 22:00
Ουν. Κραϊόβα - Εγκνάτια 22:00
Ρίγα - Γιάμπλονετς 22:00
Τα κριτήρια ισοβαθμίας
Σε περίπτωση ισοβαθμίας τα κριτήρια, σύμφωνα με την UEFA, είναι τα εξής:
Καλύτερη διαφορά τερμάτων στη League Phase
Καλύτερη επίθεση στη League Phase
Καλύτερη εκτός έδρας επίθεση στη League Phase
Μεγαλύτερος αριθμός νικών στη League Phase
Μεγαλύτερος αριθμός εκτός έδρας νικών στη League Phase
Μεγαλύτερος συνολικός αριθμός βαθμών που συγκέντρωσαν οι αντίπαλοι στη League Phase
Καλύτερη συνολική διαφορά τερμάτων των αντιπάλων στη League Phase
Καλύτερη επίθεση των αντίπαλων στη League Phase
Χαμηλότερο σύνολο πόντων πειθαρχικού ελέγχου (κίτρινες και κόκκινες κάρτες που δέχθηκαν παίκτες και αξιωματούχοι της ομάδας σε όλους τους αγώνες της φάσης του πρωταθλήματος (κόκκινη κάρτα = 3 πόντοι, κίτρινη κάρτα = 1 πόντος, αποβολή λόγω δύο κίτρινων καρτών στον ίδιο αγώνα = 3 πόντοι)
Υψηλότερος συντελεστής ranking
Οι νοκ άουτ φάσεις του Conference
Playoffs (κλήρωση 15/1/27)
1ο ματς: 18 Φεβρουαρίου 2027
2ο ματς: 25 Φεβρουαρίου 2027
Φάση των 16 (κλήρωση 26/2/27)
1ο ματς: 11 Μαρτίου 2027
2ο ματς: 18 Μαρτίου 2027
Προημιτελικά
1ο ματς: 8 Απριλίου 2027
2ο ματς: 15 Απριλίου 2027
Ημιτελικά
1ο ματς:29 Απριλίου 2027
2ο ματς: 6 Μαΐου 2027
Τελικός
2 Ιουνίου 2027 στην Κωνσταντινούπολη (Γήπεδο Μπεσίκτας)
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