Γιουβέντους - Λάτσιο 0-3: Κορυφή με τριάρα και Μανδά βασικό!
H Λάτσιο συνεχίζει ακάθεκτη, πέρασε αέρας από το Τορίνο διαλύοντας με 3-0 τη Γιουβέντους. Βασικός ο Μανδάς, ο οποίος όποτε χρειάστηκε ήταν εκεί για να κρατήσει το μηδέν. Οι Λατσιάλι με τρομερή ανασταλτική λειτουργία κράτησαν τη Γιουβέντους μακριά από την εστία τους, αφήνοντας έτσι την αντίπαλό της στο -8 από την κορυφή. Αποδοκιμασίες των οπαδών της Μεγάλη Κυρίας μετά τη βαριά ήττα. Ηταν η πρώτη νίκη της Λάτσιο στην έδρα της Γιουβέντους από τον Οκτώβριο του 2017.
Η Γιούβε μπήκε πιο δυνατά, πίεσε και είχε κάποιες καλές στιγμές, αλλά ο Μανδάς ήταν θετικός στις επεμβάσεις του. Ο Κολό Μουανί βρήκε δίχτυα στο 24', αλλά το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ. Αντίθετα, στο 37' η Λάτσιο κατάφερε να ανοίξει το σκορ με κεφαλιά του Πρόβστγκααρντ. Οι Λατσιάλι πλησίασαν και σε δεύτερο τέρμα πριν από την ανάπαυλα, όταν η σέντρα του Νούνο Ταβάρες κόντραρε στον Μπρέμερ και η μπάλα βρήκε το δοκάρι. Με την παρουσία του Βόλτεμαντε η Γιουβέντους έγινε πιο επιθετική.
Αντί όμως να έρθει η ισοφάριση, η Λάτσιο κατάφερε να διπλασιάσει τα τέρματά της. Ο Ίσακσεν αξιοποίησε τη μεγάλη μεταβίβαση του Νούνο Ταβάρες, συνέκλινε προς τον άξονα και με εξαιρετικό αριστερό πλασέ σημείωσε το 2-0 στο 66'. Η Γιουβέντους προσπάθησε να αντιδράσει, χωρίς όμως να βρει ουσιαστικές λύσεις απέναντι στην οργανωμένη άμυνα των φιλοξενούμενων. Ο Κολό Μουανί αστόχησε με κεφαλιά, ενώ η προσπάθεια του Κονσεϊσάο δεν προβλημάτισε τον Μανδά. Το 3-0 διαμόρφωσε ο Ντέλε-Μπασίρου, ολοκληρώνοντας με εντυπωσιακό τρόπο τον θρίαμβο της Λάτσιο.
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