Σαρωτική ήταν η Λάτσιο του Χρήστου Μανδά, διάλυοντας τη Σασουόλο με 6-2 για την 9η αγωνιστική της Serie A και πλεόν βρίσκεται μόνη πρώτη στην κορυφή.

Σε ένα ματς με... έξι γκολ από το πρώτο ημίχρονο, η Λάτσιο του Χρήστου Μανδά επικράτησε με το εμφατικό 6-2 της Σασουόλο και άφησε στη δεύτερη θέση της Serie A την Ίντερ.

Γκολ από... τα αποδυτήρια πέτυχε η Λάτσιο, καθώς μόλις στο 2ο λεπτό ο Τέιλορ πήρε τη σέντρα μέσα από την περιοχή και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1. Πέντε λεπτά αργότερα, ο Θόρστβεντ νίκησε τον Μανδά φέρνοντας το ματς στα ίσα, ενώ οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν άμεσα, και στο 13' ο Ζακάνι με μία εξαιρετική σέντρα βρήκε τον Ίσακνεν, ο οποίος από την άκρη της περιοχής σκόραρε για το 1-2.

Η ομάδα του Γκατούζο δεν σταμάτησε εκεί. Στο 16' ο Τέιλορ έδωσε στον Φλοριάνι και αυτός με τη σειρά του πέτυχε το τρίτο τέρμα για τη Λάτσιο. Η Σασουόλο από την πλευρά της έμεινε από το 31' με δέκα παίκτες λόγω της κόκκινης στον Θόρστβεντ, ωστόσο στο 43' άλλαξε τον δείκτη του σκορ με τον Εσπόζιτο που σκόραρε για 2-3.

Ο Ζακάνι όμως είχε άλλη άποψη και ένα λεπτό μετά διεύρυνε τη διαφορά σε 2-4.

Την ευκαιρία για το πέμπτο τέρμα είχε η Λάτσιο στο 50', η οποία κέρδισε πέναλτι, αλλά ο Ζακάνι δεν ήταν εύστοχος. Το 2-5 ήρθε στο 56' με το υπέροχο σουτ του Νόσλιν, ωστόσο η επίτευξη ενός γκολ από την άσπρη βούλα δεν ήταν το πιο δυνατό σημείο για τους φιλοξενούμενους σε αυτή την αναμέτρηση.

Στο 61' η Λάτσιο κέρδισε εκ νέου πέναλτι, αλλά ο Φρατέζι δεν μπόρεσε επίσης να νικήσει τον Τουράτι, ο οποίος απέκρουσε. Η ομάδα του Γκατούζο όμως επέστρεψε εγκαίρως και ο Νόσλιν εξαπέλυσε ένα δυνατό σουτ από την άκρη της περιοχής, διαμορφώνοντας το τελικό 2-6.