Η Μόντσα χαμογέλασε ξανά, επικρατώντας με 4-0 εντός έδρας της Κάλιαρι. Μεγάλο «διπλό» για την Τορίνο, η οποία επικράτησε με 3-0 της Πάρμα και συνεχίζει να ανεβαίνει στη βαθμολογία της Serie A.

Η Μόντσα είχε μονάχα μία νίκη στα πρώτα έξι ματς της σεζόν στη Serie A, ωστόσο η επιστροφή της στα θετικά αποτελέσματα συνοδεύτηκε από μία επιβλητική νίκη εντός έδρας με σκορ 4-0 κόντρα στην Κάλιαρι.

Οι Ερυθρόλευκοι ξεκίνησαν κάπως νωθρά το πρώτο ημίχρονο, με τους φιλοξενούμενους να είναι αυτοί που απείλησαν πρώτοι, με τον Ενζολά στο 20' να σουτάρει μέσα από την περιοχή και τον Τέρνκβιστ να αποκρούει και να διατηρεί ανέπαφη την εστία του. Στο 40' ωστόσο, οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ, με την ωραία ενέργεια του Κουαντίο να καταλήγει στα δίχτυα.

Στο δεύτερο μέρος το σύνολο του Γιούρτις ήταν καταιγιστικό, με τον Βαρέλα στο 47' να σουτάρει εξ επαφής και να διπλασιάζει τα τέρματα για την ομάδα του, ενώ στο 66' «μοίρασε» για τον Ρόμπινσον, με τον Άγγλο να σουτάρει από τα όρια της μικρής περιοχής για το 3-0. Τέλος, στο 79' ο Πορτογάλος επιθετικός «χτύπησε» και πάλι, καθώς βρέθηκε σε κενή εστία και δεν αστόχησε, γράφοντας το τελικό 4-0.

Με τη νίκη αυτή, η Μόντσα ανέβηκε στη δέκατη τέταρτη θέση της βαθμολογίας και τους 7 βαθμούς και ξέφυγε προσωρινά από την ζώνη του υποβιβασμού, την ώρα που η Κάλιαρι έχασε τεράστια ευκαιρία να «πατήσει» τετράδα, παραμένοντας στην 7η θέση και τους 13 βαθμούς.

Πάρμα - Τορίνο: 0-3

Στο άλλο ματς της ημέρας η Τορίνο ταξίδεψε στην Πάρμα και έφυγε με ένα μεγάλο «διπλό» με σκορ 3-0. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν μόλις στο 4ο λεπτό, με τον Τζιοβάνι Σιμεόνε να νικάει εύκολα τον Κορβί και να βάζει από νωρίς τους φιλοξενούμενους σε θέση οδηγού. 20 λεπτά αργότερα ένα σουτ του Αργεντίνου «γκέλαρε» πάνω στον Ντιέγκο Κάρλος, με τον Τσε Άνταμς να παίρνει το «ριμπάουντ» και να σέρνει την μπάλα προς στα δίχτυα, διπλασιάζοντας τα τέρματα για την ομάδα του.

Το τελικό 3-0 το έγραψε στο 69' ο Σιμεόνε, ο οποίος εκματαλλεύτηκε την πάσα που του έδωσε ο Μπελγκαλί και πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Στο 81' ο Φρίγκαν σκόραρε και μείωσε προσωρινά για την ομάδα του, με το γκολ ωστόσο να ακυρώνεται, μετά από την παρέμβαση του VAR, για offside.

Με το «τρίποντο» της αυτό η Τορίνο ανέβηκε πλέον στην 10 θέση και του 10 βαθμούς, στο -3 από τις θέσεις που δίνουν ευρωπαϊκα εισιτήρια. Αντιθέτως, οι γηπεδούχοι παρέμειναν στους 4 βαθμούς, μη μπορώντας να ξεφύγουν από τη ζώνη του υποβιβασμού.