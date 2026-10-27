Η Ρόμα του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη λύγισε με 4-2 την Κάλιαρι, ενώ η Κόμο του Τάσου Δουβίκα πήρε τη νίκη με 3-1 επί της Τορίνο, για την 9η αγωνιστική της Serie A.

Αν και δυσκολεύτηκε, η Ρόμα με βασικό τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη επιβλήθηκε της Κάλιαρι με 4-2 για την 9η αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος.

Δυναμικά ξεκίνησε η Ρόμα στο ματς απειλώντας μόλις στο 5' με τον Μαντσίνι, αλλά η προσπάθειά του κόπηκε. Ωστόσο, αυτή που άνοιξε το σκορ ήταν η Κάλιαρι στο 10', η οποία κέρδισε πέναλτι για χέρι του Πισιλί, ο Νζόλα ανέλαβε την εκτέλεση και έγραψε το 0-1.

Οι «τζιαλορόσι» απάντησαν άμεσα μετά από πέντε λεπτά, με τον Μολίνα να βγάζει τη σέντρα και τον Λούλι με κεφαλιά να φέρνει το ματς στα ίσα. Μετά το γκολ, ο ίδιος στο 21΄ έστρωσε στον Πισίλι, ο οποίος με σουτ μέσα από την περιοχή, έδωσε το προβάδισμα στη Ρόμα.

Στην επανάληψη, οι φιλοξενούμενοι έψαξαν την ισοφάριση, είχαν καλή ευκαιρία στο 61' με τον Φαντέρα, αλλά ο Γκολίνι σταμάτησε την προσπάθειά του και στο 82', ο Μαλντίνι βρήκε τον τρόπο και με σουτ μέσα από την περιοχή έφερε το ματς στα ίσα.

Τίποτα όμως δεν είχε τελειώσει ακόμα. Στο 80' ο Μόρα με κεφαλιά έγραψε το 3-2 και δύο λεπτά αργότερα, ο Μάλεν «κλείδωσε» τη νίκη για τη Ρόμα, στέλνοντας από κοντά τη μπάλα στα δίχτυα για το τελικό 4-2.

Τορίνο - Κόμο 1-1



Την ίδια ώρα, η Τορίνο υπόδεχτηκε την Κόμο του Τάσου Δουβίκα, η οποία με τους Ραμόν και Παζ έκανε την αναροπή και έφυγε με νίκη 2-1.

Ο Έλληνας διεθνής μάλιστα, βρήκε δίχτυα στο 5ο λεπτό, αλλά το γκολ δεν μέτρησε λόγω οφσάιντ.

Η Τορίνο στη συνέχεια ανέβασε τον ρυθμό και στο 24΄άνοιξε το σκορ, όταν ο Τσε Άνταμς πήρε τη μπάλα στην περιοχή και σκόραρε για το 1-0. Η Κόμο προσπάθησε να αντιδράσει και στην επανάληψη είχε μία μεγάλη ευκαιρία με τον Κερκέ, του οποίου το σουτ βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι. Το γκολ ωστόσο ήρθε στο 81', με τον Παζ να βγάζει μία ιδανική σέντρα για τον Ραμόν, ο οποίος με κεφαλιά διαμόρφωσε το 1-1.

Ο Νίκο Παζ στο 87' υπέγραψε την ανατροπή της Κόμο με κεφαλιά και στο 90+2' ο Μπατούρινα πρόσθεσε το κερασάκι στην τούρτα για το 3-1.